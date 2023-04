Alcalde Valencia sobre Sumar: "Estábamos todos menos unos y yo espero que estemos todos"

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que Sumar "no es una idea monocolor, hecha desde Madrid, sino que demuestra que desde la pluralidad podemos construir un proyecto común" y, por ello, ha lamentado que Podemos no estuviera en el acto de presentación de este domingo: "Ahí estamos todos menos uno, y espero que estemos todos, pero eso no depende de nosotros".

En ese sentido, Ribó, en declaraciones a los medios, ha destacado que está "muy contento" por haber asistido ayer a la presentación de Sumar porque fue un "acto muy importante a nivel político" que pone de manifiesto "la voluntad de los sectores de la izquierda transformadora de trabajar para mejorar la política de la gente en general". "Ese es el objetivo como plasmó de una manera terriblemente gráfica Yolanda Díaz", ha recalcado.

Al respecto ha recalcado: "Ahí estamos todos menos unos y yo espero que estemos todos, pero eso no depende de nosotros". Ribó ha subrayado que Compromís manifestó "la voluntad de trabajar por un proyecto en el que participan fuerzas gallegas, catalanas y navarras y que demuestra que desde la pluralidad podemos construir un proyecto común".

En esta línea, ha remarcado que "la pluralidad implica que nos ponemos a trabajar sin que ninguno nos diga que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que decidir entre todos teniendo en cuenta que este país es un país plural con lenguas, culturas y autonomías diferentes y a partir de ahí podemos empezar a construir un proyecto".

"Es posible y lo vamos a hacer y me gustó muchísimo el planteamiento que hizo Yolanda Díaz porque no es una idea monocolor, hecha desde Madrid, sino que es una idea hecha desde la pluralidad territorial del Estado", ha apostillado.