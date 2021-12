Alcalde Valladolid considera "inaceptable" volver a los toques de queda

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid y secretario general del PSOE provincial, Óscar Puente, ha considerado "inaceptable" la vuelta a los toques de queda, como el que plantea la Generalitat de Cataluña, y ha apostillado que a alguien "debería caérsele la cara de vergüenza proponiendo este tipo de medidas".

Así lo ha aseverado Óscar Puente este martes en declaraciones en una entrevista concedida a Europa Press, en la que se ha pronunciado sobre la situación actual de la pandemia, con un llamamiento a la prudencia, pero se ha posicionado en contra de medidas restrictivas como la recuperación de los toques de queda, como ha solicitado el Gobierno catalán en horario de 1.00 a 6.00 horas.

"Volver a los toques de queda me parece simple y llanamente inaceptable en este momento. No sé como no hay a quien se le cae la cara de vergüenza proponiendo este tipo de medidas", ha aseverado Óscar Puente.

El regidor vallisoletano ha asegurado que habla "en nombre de la ciudadanía" porque cree que "no se puede soportar ese nivel de restricciones cuando han cumplido con creces con lo que se le ha pedido". Sin embargo, ha apostillado que a los gobernantes "se les puede pedir mucho más todavía".

De hecho, ha reprochado que se amparen las medidas "en las omisiones de los gobernantes que han tenido la responsabilidad de dimensionar las unidades clínicas para evitar que haya un colapso en una sexta ola", pues ha aseverado que hoy "no se puede decir que la situación hospitalaria sea la misma que hace diez meses o un año, ni que la gravedad de los casos sea la misma, ni que se carezca de herramientas y mecanismos para responder ante la pandemia".

Con todo ello, ha recalcado, "volver a pedirle a la ciudadanía que se quede en casa" le parece "sinceramente inaceptable" y por eso recalca que se pronuncia.

En cualquier caso, ha incidido en que la ciudadanía debe ser "prudente" ante la importante cifra de contagios y hay que pedir que "tenga cuidado, que evite quitarse la mascarilla en interiores lo máximo posible, que intente hacerse test de antígenos" en caso de tener síntomas o poco antes de reunirse con otras personas.