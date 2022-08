El alcalde de Vitoria se solidariza con Iturgaiz: "El depredador machista es igual que el radical de izquierdas"

VITORIA, 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha trasladado su apoyo y solidaridad a Mikel Iturgaiz y ha advertido que el comportamiento del "depredador machista es igual que el del radical de izquierdas que pretende restringir la libertad de cualquier persona en función de su ideología".

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, el regidor se ha referido a la denuncia de Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP, Carlos Iturgaiz, ante la Ertzaintza después de que un grupo de personas se dirigiese a él en el recinto festivo de Romo, en Getxo, para amenazarle e insultarle "con motivo de su filiación política".

En este sentido, Urtaran ha señalado que "no hay derecho" y ha transmitido al joven su apoyo y solidaridad. "En esta sociedad no se tiene que sufrir el acoso de aquellos radicales de izquierdas con conductas de mucha extrema derecha. Que se piensan que la calle es suya y que tienen derecho a decidir quién puede estar y quién no en un recinto festivo", ha criticado.

Asimismo, ha advertido que se trata de conductas "igual que las machistas". "El depredador machista que quiere acosar y coartar la libertad de las mujeres es igual que el radical de izquierdas que pretende restringir la libertad de cualquier persona en función de su ideología", ha añadido.

Asimismo, el regidor ha valorado el buen ambiente que se vive en las fiestas de la capital alavesa, que este sábado celebran su tercera jornada festiva.

Tras subrayar que en las calles se ve a "gente que quiere disfrutar y divertirse, respetando a todas las personas", ha incidido en que durante la pasada noche no se han producido "incidencias reseñables".

Asimismo, ha recordado que los análisis realizados a las jóvenes que este jueves afirmaron haber sufrido pinchazos no revelaron sustancias tóxicas ni "marcas en la piel". Además, y respecto a la posibilidad de que la Ertzaintza pueda entender que los posible pinchazos sean considerados delitos de odio, Urtaran lo ve un acierto.

Pese a que aún no se ha producido arresto alguno, el regidor ha apostado por ser contundentes y ofrecer una "respuesta ejemplar para que este tipo de personas se lo piensen dos veces".