Alcaldes del PP llaman a "teñir de azul" España frente a un Gobierno que es "parte del problema y no la solución"

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Alcaldes, candidatos a alcaldías y dirigentes provinciales del PP se han lanzado para "teñir de azul" los municipios de España y se han erigido como "la mejor y única alternativa" en las próximas elecciones municipales de mayo frente a un Gobierno de España que "es parte del problema, nunca de la solución", tras reivindicar que son "grandes gestores" ante las crisis que ha sufrido España. También se han mostrado "convencidos" de que en mayo España va a dar "un vuelco" con "la ayuda" de Alberto Núñez Feijóo y que, con ello, se "pondrá orden" al actual "despropósito" provocado por Pedro Sánchez.

Así lo han puesto de manifiesto durante la ponencia 'Ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells como grandes gestores ante la crisis' en la XXVI Intermunicipal del PP en València, una charla moderada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La candidata a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco, ha manifestado que no va "a parar" hasta "teñir de azul" las tres capitales de la Comunitat Valenciana --en referencia al color corporativo del PP-- y ha indicado que "solo así" será posible conseguir que el presidente del PPCV, Carlos Mazón, "sea el presidente que los valencianos se merecen". Y también la "única manera" que los españoles "tengan al presidente que necesitamos, Alberto Núñez Feijóo". "Nos jugamos el futuro de nuestra tierra, de nuestro país y de nuestro hijos", ha agregado.

Carrasco ha recogido el guante lanzado minutos antes por el alcalde de Madrid, quien ha augurado que Carrasco será "la próxima alcaldesa" de Castelló, y la castellonense ha recordado a su vez la visita de éste hace unos meses a la ciudad: "No me había hecho tantas fotos desde la comunión". Y ha bromeado con que Almeida "no ha tenido que cambiar un Rolex por un Casio ni un Ferrari por un Twingo" porque "con su saber hacer ha conquistado a los castellonenses", que es "lo que vamos a hacer en las próximas elecciones".

La candidata ha criticado que los gobiernos de izquierda en general y el de Castelló --integrado por PSPV, Compromís y Podemos-- en particular "no han venido a gestionar sino a imponer su ideología". A estas formaciones ha afeado que tienen "mucha pose pero poca gestión" y, tras ello, ha reivindicado que el PP es "la mejor alternativa" para el progreso de la ciudad. "Estamos preparados", ha añadido.

Por su parte, el exalcalde y candidato a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha centrado buena parte de su intervención en la lucha contra la okupación y ha subrayado que esta problemática "no es de derechas o de izquierdas, sino que es un delito". "La víctima no es el okupa, sino los propietarios", ha remarcado.

García Albiol ha puesto a disposición de Badalona su experiencia como alcalde y ha manifestado que espera volver a ser el primer edil "a partir de mayo, y con mayoría absoluta". Y ha asegurado que entre sus prioridades estará "la lucha contra la okupación ilegal" pese a que es "una realidad que algunos no quieren conocer". También se ha mostrado "convencido" de que en mayo España va a dar "un vuelco" con "la ayuda de Feijóo" y que se podrá poner "orden a la actual situación de despropósito".

"SENTIDO COMÚN"

La alcaldesa de Celadas (Teruel), Raquel Clemente, ha criticado durante su intervención la "falta de financiación" del Gobierno de España para desarrollar proyectos contra la despoblación, ante lo que ha reclamado "sentido común", y ha afeado al presidente de Aragón, Javier Lambán, que "diga que es más español que Sánchez pero que le siga apoyando" mientras "quita autobuses y médicos".

Frente a esta posición, ha reivindicado una apuesta "decidida" por los servicios públicos y la calidad de vida de los pueblos y ha recalcado que los municipios son "los guardianes del territorio y de la marca España". "Ser alcalde es el mejor máster al que te puedes matricular", ha expuesto.

La alcaldesa de Cartagena (Murcia), Noelia Arroyo, ha repasado las situaciones "complicadas" a las que ha tenido que hacer frente como munícipe, entre ellas "DANAS, la situación del Mar Menor o el conflicto de Ucrania". Todo ello, ha lamentado, pese a la "escasa información" por parte del Gobierno central.

Frente a ello, ha subrayado que tuvo "la suerte" de contar con un presidente autonómico, Fernando López Miras, que "desde el primer momento" le mostró su apoyo para la toma de decisiones y ponerse "manos a la obra" cuando estalló la pandemia. "Nos pusimos en contacto con todos los colectivos", ha indicado. Finalmente, ha asegurado que España "necesita a Feijóo como presidente para sacar adelante al país".

Desde Alicante, su alcalde, Luis Barcala, ha abordado la gestión postpandemia que impulsó desde el Ayuntamiento de la ciudad, bajo la premisa y el objetivo de la "recuperación". "Nosotros hicimos un análisis, nos centramos en los temas", ha señalado, al tiempo que ha bromeado: "No me da el cuerpo para más, no llego a ser resiliente, me conformo con ser responsable y sensato".

Además, ha añadido que "solo" el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, desde esta institución, "ha ayudado" a la ciudad, y ha remarcado que Alicante "necesita al también presidente del PPCV como 'president' de la Generalitat y a Feijóo como presidente del Gobierno para que ayude y entre todos sumemos y multipliquemos". "Si solos hemos sido capaces de todo esto, imagínate juntos", ha expresado.

Por su lado, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha animado a "trabajar por los territorios y los ciudadanos" y ha puesto en valor la política local como "la de verdad, la del compromiso y vocación con los ciudadanos".

También se ha sumado a las críticas a la gestión del Gobierno de España durante la pandemia y ha apuntado que su administración ha tenido que asumir competencias "que no eran suyas" porque "ahí no llegaba" el Ejecutivo de Sánchez. Por último, ha defendido que los diferentes niveles de gestión del PP se "complementan" para "trabajar unidos como siempre" porque "esto va de ganar las elecciones".

"RETO ENORME"

Desde Extremadura, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado el "reto enorme" que ha tenido que afrontar su ciudad tras sufrir unas inundaciones "bastante graves" y ha advertido del "grave error" de pensar que esta comunidad autónoma es un "territorio seco". Ha mostrado su "absoluta convicción" de que "lo primero son las personas, ponerlas a salvo y proporcionarlas ayuda inmediata" y, a partir de ahí, "recuperarse del trance de la mejor manera posible". "Nos adelantamos y eso nos permitió salvar algunas vidas", ha agregado.

Ante este "enorme reto", ha defendido los "esfuerzos" llevados a cabo "desde el primer minuto" desde su posición, "poniendo en el centro a las personas". "A los 15 días, ya todos tenían las ayudas", ha sostenido, situación que ha contrapuesto con la del Gobierno de España. "Todavía estamos viendo qué va a pasar, no ha habido ni una sola ayuda ingresada", ha lamentado, al tiempo que ha reprochado al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, que "no ha estado a la altura". "Y el Gobierno de España, menos", ha añadido.

Además, se ha comprometido a "seguir trabajando" por los ciudadanos de Badajoz --"es fundamental no olvidarnos de ello"--, ha apostado por que los alcaldes y alcaldesas "estén con la gente, pendientes de sus necesidades", y ha considerado que el Gobierno progresista de España "es parte del problema, nunca de la solución".

Finalmente, el presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Hernández Zapata, ha defendido que el PP "cada vez que gobierna lo hace bien", como durante las últimas crisis, frente a un Gobierno que "abandona a su suerte" a la ciudadanía. Así, ha asegurado que debido a esta situación desde su ámbito tuvo que "asumir competencias" que no le correspondían y ha denunciado que el Ejecutivo central "ha prometido ayudas que no han llegado".