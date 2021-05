Los alcaldes del PP rechazan acudir a la presentación del plan de Sánchez para los pueblos: "Es una pantomima más"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes, presidentes de Diputación, concejales y diputados provinciales del PP han rechazado acudir este sábado a la presentación del plan que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha preparado para los pueblos con el objetivo de luchar contra la despoblación: "Es una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez".

Estos representantes del PP de las entidades locales han sido invitados hoy al Plan que presentará Sánchez ante varios alcaldes a las 11.00 horas en La Moncloa al ser miembros de la Comisión de Despoblación y de la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sin embargo, los 'populares' han declinado esta invitación y lo han hecho cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Consideran que no acudir hoy a La Moncloa significa demostrar su "hartazgo" hacia un Ejecutivo "que tiene abandonadas a las entidades locales desde el principio de la pandemia".

"Quieren nuestro respaldo a un Plan en el que, durante su tramitación, no han querido contar con nuestra opinión", ha asegurado la alcaldesa de Celadas (Teruel) y vicepresidenta de la Comisión de Despoblación de la FEMP, Raquel Clemente.

"EL PLAN NO PRESENTA NI OBJETIVOS NI CONCRECIÓN

Según han denunciado, este plan se ha hecho "de espaldas a municipios y provincias" y "no presenta ni objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto".

Por ello, los representantes municipales del PP han firmado un documento en el que rechazan acudir a Moncloa y dan explicaciones sobre los motivos que les han inducido a adoptar esta decisión.

En este texto, los 'populares' afirman que la lucha contra la despoblación en el ámbito de la Unión Europea "es que no se pueden hacer políticas de impacto real en el territorio, sin contar con el territorio, y sus legítimos representantes".