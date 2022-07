La alcaldesa de Figueres (Girona) rechaza la visita de la Princesa y la Infanta: "Yo no estaré"

FIGUERES (GIRONA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Figueres (Girona), Agnès Lladó (ERC), ha rechazado la visita de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía este domingo por la tarde a la ciudad.

"Por una Figueres republicana. A mí no me representan", ha afirmado en un tuit recogido por Europa Press, en el que ha añadido la etiqueta 'Jo no hi seré' ('Yo no estaré').

La Princesa y la Infanta participan a las 17.00 horas en una reunión sobre los nuevos programas de la Fundació Princesa de Girona (FPdGI) y después visitarán el Teatre-Museu Dalí --en la ciudad han coincidido por la tarde sendas concentraciones a favor y en contra--.