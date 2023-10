La alcaldesa de Gijón pone fin al pacto de Gobierno con Vox por anteponer sus siglas al interés general

GIJÓN, 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha anunciado este miércoles la ruptura del pacto con Vox, poco después de los 100 días del Gobierno tripartito, no solo no por no haber sido capaz de ejercer las responsabilidas que les otorgaron los ciudadanos, según ella, sino que porque, a su juicio, "ha antepuesto sus siglas al interés general".

"Mientras yo sea alcaldesa este Gobierno no va a permitir ninguna injerencia desde Madrid ni desde donde sea", ha recalcado la regidora gijonesa.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara que se planteaban hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), para abrirlo a más públicos, acorde a la línea de su partido y alejado de "sesgos y partidismos". La propia Rouco, a preguntas sobre si lo había hablado antes con sus socios de Gobierno, se limitó a comentar "algo dijimos".

