La alcaldesa de Pamplona ve "una muy mala noticia" la reunión de Sánchez y Bildu: "Lo lamento desde la convivencia"

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha calificado como "una muy mala noticia para España y para Navarra" la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de EH Bildu. "Lo lamento desde la convivencia y, sobre todo, desde un modelo de sociedad, de país, de comunidad y de ciudad", ha manifestado.

"Mientras que EH Bildu no condene todos los asesinatos de ETA, mientras siga jaleando a asesinos que salen de la cárcel sin denunciarlo, mientras siga incluyendo en sus listas personas con delitos de sangre y a gente que le parezca que no pasa nada, pues yo sinceramente lo lamento", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

Ibarrola ha recordado que EH Bildu "ya gobernó Pamplona y sólo hemos visto retroceso, autoritarismo, sectarismo". "Están en contra de todo lo que supone progreso en la ciudad, en la Comunidad y en el país. Creo que es malo para España, creo que es malo para Navarra, pero cada uno sabrá dónde se sitúa políticamente", ha subrayado.

"Nosotros vamos a seguir trabajando cada día por intentar que esta ciudad progrese" con "el mayor consenso y colaboración posible, tanto institucional, con los gobiernos que nos toque trabajar, de Navarra y de España, como con el resto de grupos municipales", ha destacado.

Preguntada si le preocupa que en las negociaciones entre Sánchez y EH Bildu se pueda contemplar una moción de censura en el Consistorio pamplonés, Ibarrola ha contestado que "si me preocupara no viviría". "Yo trabajo cada día por los ciudadanos de Pamplona. Habrá que preguntarles a otros", ha añadido. "No estoy pensando en eso, estoy trabajando y pensando en hacer mejor ciudad y mejores servicios para los pamploneses y para las pamplonesas", ha insistido.

En su opinión, "hay otros intereses de estar constantemente hablando de esto para no hablar de proyectos de ciudad y yo lo que quiero es que los grupos municipales hablen de proyectos de ciudad, de consensuar proyectos de ciudad".

Ha criticado que "estamos en el no absolutamente a todo cuando somos nosotros -el gobierno municipal- los que hemos puesto encima desbloquear Sarasate, los que hemos puesto encima y hemos desbloqueado un concurso de ideas, que estaba mal planteado, de la rotonda de San Jorge", los que "hemos echado para atrás algo que pedían, y ahora parece que les molesta también que paremos, -el parking de- la Plaza de la Cruz para consensuar el cómo hacerla"; y cuando "los que hemos intentado hacer un proyecto más sostenible en Beloso y se han puesto todos de perfil".

"Vamos a empezar a trabajar por los ciudadanos y vamos a dejarnos de seguir todo el rato con el mismo fantasma encima de la cabeza", ha reclamado.