La alcaldesa socialista de Toledo se desmarca de Page y se posiciona con Sánchez pidiendo "unidad"

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha desmarcado este viernes de las críticas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizaba esta semana en una entrevista en 'El Mundo' y ha abogado por usar los órganos internos de la formación para debatir, al tiempo que ha defendido que los adversarios del PSOE "no están dentro del partido". De ahí que haya pedido "unidad".

"En este momento, nuestros adversarios no están dentro del partido, están fuera, y no son adversarios por el hecho de serlo, sino por lo que hacen. Es importante ver los hechos y los datos", ha precisado Tolón, que ha proclamado que "no hay color" entre cómo está gestionando la crisis derivada de la pandemia el PSOE en "el Gobierno de España y en los ayuntamientos", a cómo lo hizo el PP en el 2008.

"Yo soy partidaria de usar los órganos de debate interno, como el Comité Federal y, desde luego, pienso que en este momento las opiniones de todo el mundo son muy válidas, pero lo más importante es la unidad de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales", ha dicho la también integrante de la Ejecutiva socialista, avalando así al líder del partido, Pedro Sánchez, que tras la entrevista de García-Page ha pedido "unidad".

La alcaldesa de Toledo ha realizado estas declaraciones preguntada por los medios antes de inaugurar el pump trank de Valparaiso.