Alcaldesa de Valencia asegura que la bandera LGTBI se ha retirado según la planificación y no por la petición de Vox

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este martes que la bandera LGTBI se ha quitado del balcón del Ayuntamiento de la ciudad atendiendo a la planificación establecida y no por la petición hecha por Vox, que ha reclamado que esta se retirara y que no se exhiban banderas no oficiales desde ese emplazamiento municipal.

"No se ha retirado porque lo había pedido Vox, se ha retirado porque estaba previsto retirarse", ha dicho Catalá. La primera edil se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida con el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y presidente de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, preguntada por esa cuestión.

Vox ha presentado un escrito en el consistorio para que, "en aras a los principios de objetividad y neutralidad institucional", se retirara la bandera LGTBI que se había instalado en el balcón municipal durante el fin de semana y ha pedido que se cumpla la doctrina del Tribunal Supremo sobre el "respeto de la neutralidad mediante la no utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, incluso ocasionalmente".

"Las banderas están poniéndose y quitándose tal y como estaba previsto anteriormente a mi toma de posesión" como alcaldesa --el pasado 17 de junio tras las elecciones del 28M--, ha indicado María José Catalá.

"Lo dejo claro para que nadie tenga ninguna duda", ha añadido, al tiempo que ha insistido en que "la previsión de colocación y de desmontaje de las banderas en este momento del balcón responde a una planificación anterior" a su llegada a la Alcaldía.

Así, ha afirmado que ella no ha tomado "ninguna decisión, ni de poner ni de quitar ninguna bandera que estuviera prevista anteriormente". "No se ha retirado porque lo haya pedido Vox, se ha retirado porque estaba previsto", ha concretado.

ENTRE LAS CUESTIONES DE LOS PRÓXIMOS DÍAS

La primera edil ha comentado que ha recibido este martes el escrito de Vox y ha considerado que "forma parte de las cuestiones que seguramente" se tratarán en "los próximos días" durante las reuniones que tiene previsto mantener "con los grupos de la oposición".

Catalá ha manifestado que tras haberse constituido los grupos, registrado ese proceso y designado sus portavoces le toca "ahora" a ella "llamarles y hablar con todos ellos", tras lo que ha expuesto que entiende que el planteamiento hecho por Vox "será una de las cuestiones" que esta formación aporte en la entrevista que mantenga con sus representantes.

"Y lo hablaremos, desde luego. Pero ya digo que yo no he tomado ninguna decisión ni de poner ni de quitar. Todo está poniéndose y quitándose tal y como lo previó el anterior gobierno --formado por Compromís y PSPV--", ha insistido María José Catalá.