Aldama (Inverco) pide al próximo Gobierno una batería de reformas que potencien a las gestoras de activos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, ha solicitado hoy al próximo Gobierno que salga de las elecciones anticipadas del 23 de julio una serie de reformas que potencien el papel de las gestoras en la financiación de la economía del país.

En la clausura de la asamblea anual de la patronal, ha pedido el establecimiento de límites al rescate sin condiciones en 2025 de los planes de pensiones, año en el que se pueden hacer líquidos potencialmente 64.000 millones de euros entre el sistema individual y el de empleo. "Si no se remedia o se limita, se pueden plantear problemas como el ocurrido en Reino Unido, que puede afectar a la estabilidad de los mercado, a la gestión de la liquidez de los fondos y a la rentabilidad de los partícipes", ha explicado.

En segundo lugar, ha pedido que se reconstituyan los niveles de aportación a los planes individuales, que se vieron reducidos de manera "drástica e injustificada" en 2021 de 8.000 a 2.000 euros. Al respecto, no comprende esta limitación al tercer pilar del sistema de pensiones que "coadyuva" al primero -el sistema público-- y al segundo -el de los planes de empleo--. Además, ha señalado que esta reducción ha recortado en 4.400 millones de euros las aportaciones realizadas por los españoles a planes de pensiones individuales.

Ha solicitado que se beneficie el rescate del ahorro financiero de las familias tanto en el régimen general de ganancias patrimoniales como en el régimen especial de activos para la jubilación, como son los fondos de pensiones, especialmente en el tratamiento de las prestaciones.

En cuarto lugar, ha instado a que la ley para fomentar los planes de empleo "logre sus objetivos". "Creemos que los estímulos, tanto los fiscales como la ausencia de estímulos no fiscales no van a poner la plena potencia de este vuelo necesario. Corremos el riesgo de que se nos acabe la pista y que el avión no haya podido despegar", ha afirmado.

En quinto lugar, ha considerado necesario estimular el trasvase del ahorro inmobiliario de las familias, que supone el 80% de su stock, en ahorro financiero destinado a la jubilación mediante una exención fiscal de plusvalías de ventas de inmuebles, siempre y cuando este dinero se destinara a un plan de pensiones para que se pueda cobrar como renta financiera a largo plazo.

Como sexta medida ha solicitado que se fomente la oferta de productos de ahorro, fondos de inversión y de pensiones que estén gestionados con criterios ESG o que financien a pymes para que haya demanda, mientras que la última consiste en incentivar las inversiones alternativas mediante la figura de los fondos de inversión a largo plazo (Eltif). En este sentido, ha pedido que estos productos que sean líquidos tributen en el 1%, y no al 25%.

Como reflexiones finales, Martínez-Aldama ha señalado que el sector de las gestoras de activos está "muy regulado y supervisado", tanto a nivel europeo como nacional, y ha pedido que no se regule a los fondos "como si fuesen depósitos". Este sector, frente a los depósitos, se sustenta en un equilibrio entre las inversiones y la calibración de las inversiones, es decir, entre un flujo de entrada y salidas de capital.

Por último, se ha referido al borrador de estrategia de inversión minorista que "debe ser objeto de mejoras" durante su tramitación, de tal manera que evite las referencias obligatorias a los niveles de precios, así como que se incluyan valoraciones cualitativas.

Por su parte, la diputada en el Congreso por el Partido Popular y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, también ha participado en la clausura de la asamblea de Inverco, donde ha señalado que la "gran crisis" financiera de 2008 dejó "muchas enseñanzas" como tener en cuenta la perspectiva de medio y largo plazo, el cómputo de los riesgos y la transparencia por encima de todo.

Además, ha señalado que este momento supuso, posteriormente, una fuerte regulación y un cambio de paradigma, si bien ha sostenido que la regulación tiene ser "eficaz y eficiente" y que debe tener como objetivo el generar un ecosistema en el que el sector de los fondos de inversión se desarrolle y genere crecimiento y riqueza, al tiempo que se protege al cliente financiero.

"PRÁCTICA DESAPARICIÓN DEL TERCER PILAR"

"Para eso, bajo mi punto de vista, es imprescindible poner las menores trabas posibles a la actividad. Que se priorice la seguridad jurídica", ha sostenido Rodríguez. De hecho, ha realizado una mención al traslado del fondo First Drop a Luxemburgo, algo que le da "mucha pena".

Ha cargado también contra el Gobierno actual, conformado por PSOE y Podemos, al señalar que en los últimos tiempos se ha asistido "con más frecuencia de la debida" a ataques contra el sector financiero con términos como el de especulación, fondos buitres o con una "persecución" a socimis y sicavs. También ha afirmado que el Ejecutivo pretende poner trabas a la prestación de servicios privados, olvidando los "beneficios" de la colaboración público-privada, y su "negativa" a que existan pensiones privadas. "Han abocado al tercer pilar a su práctica desaparición", ha sostenido a este respecto.

Asimismo, ha cuestionado el 'macrofondo' público anunciado por el Gobierno, cuyo reglamento todavía no se ha aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, cabe destacar que ayer el Gobierno dio 'luz verde' al contrato para gestionar este fondo de pensiones de empleo de promoción pública. "Se ha desvestido un santo sin vestir otro", ha afirmado, al considerar que todavía no está puesto en marcha, mientras sí lo están las limitaciones a los planes individuales.

Rodríguez ha concluido su intervención resaltando la importancia de ejercer el derecho al voto. "Ahora más. Se está cambiando el paradigma o se quiere cambiar el paradigma de la economía de libre mercado. Y eso no nos trae nada bueno", ha concluido.