Alegría advierte que en ningún país de Europa ha ocurrido una decisión como la del TC y ahora estudiarán los argumentos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Comisión Ejecutiva y Federal del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha advertido este martes que en ningún país de Europa ha ocurrido una decisión como la del Tribunal Constitucional (TC) en la que se prive al Parlamento de su "posibilidad de votar" y ha asegurado que ahora estudiarán los argumentos que ha dado la corte de garantías, aunque en primer lugar acatarán la resolución por lealtad institucional.

"Una situación que no había pasado no solamente en España, sino en ningún país de Europa. No hay ningún antecedente que el Tribunal Constitucional prive al Senado de su posibilidad más elemental, como es la de poder votar una ley", ha asegurado la titular de Educación.

Así se ha expresado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, después de que el Pleno del TC haya acordado suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

"Lo primero que hay que hacer evidentemente es acatar esta resolución. Dicho esto, no compartimos en absoluto, ni el fondo ni la forma, porque deben tener muy claro que la decisión que ayer traslada el TC nos trae a una situación de extrema gravedad y que, desde luego, no había sucedido en los últimos cuarenta y cuatro años de democracia de nuestro país", ha trasladado la portavoz socialista.

Preguntada acerca de lo que va a hacer el Gobierno, la ministra ha señalado que, en primer lugar, acatarán esta resolución y que esta misma mañana ya se están reuniendo las Mesas del Congreso y del Senado, que "tendrán que estudiar con la máxima seriedad todos los argumentos que ha dado el TC para poder adoptar soluciones posteriores". "Creo que ese es el tiempo que ahora mismo nos ha tocado nos ha tocado afrontar", ha añadido.

En cualquier caso, ha asegurado que desde el Ejecutivo van a seguir cumpliendo la Carta Magna, si bien no ha desvelado si una opción para desatascar la renovación del Poder Judicial podría ser que el Congreso y el Senado tomen la iniciativa ya que la elección es parlamentaria.

Por último, la ministra socialista ha lamentado que un partido "que se dice de Estado", refiriéndose al PP, lleve cuatro años "secuestrando al CGPJ" porque "en definitiva, lo que quiere es controlar un Parlamento cuando no tiene mayoría en el mismo". "En estos momentos la única posibilidad que tiene el Partido Popular de ganar una votación es impidiendo la votación mismo", ha concluido.