Alegría asegura que "un máximo dirigente" de una entidad financiera apoya el nuevo impuesto a la banca

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional y nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha desvelado que hace "escasos días" un "máximo dirigente" de una entidad financiera defendió "claramente" la medida de impuestos extraordinarios que el Gobierno prevé aprobar en próximas fechas.

"No diré la persona, pero hace escasos días estuve con uno de los máximos dirigentes de una entidad financiera de este país y me defendía claramente este impuesto. Me sorprendió positivamente su análisis sobre el poder redistributivo", ha señalado en una entrevista recogida por Europa Press a RNE la ministra, quien considera que esto demuestra que no todo el sector bancario está en contra de la medida.

Alegría ha recordado que se trata de un impuesto que ya está en marcha en seis países de la UE y que se trata de una "redistribución en un momento complicado donde las clases medias y trabajadoras están sufriendo". "El sufrimiento de muchos no puede transformarse en beneficios de unos pocos", ha lamentado.

La portavoz socialista ha señalado que estará listo en "próximas fechas" y que previsiblemente la CNMC será la encargada de sancionar en caso de que el impuesto repercuta en los ciudadanos. "El objetivo fundamental es esa redistribución e impedir que esta decisión pueda perjudicar al ciudadano", ha apuntado.

Por otro lado, en otra entrevista en TVE, Alegría ha defendido las medidas sociales y "redistributivas" puestas en marcha por el Gobierno con el objetivo de "defender a la clase media y trabajadora", y ha criticado la actitud del PP, al que ha advertido que queda "legislatura para rato" y que "se les va a hacer eterna".

"En estos momentos, con la situación complicada que hay, este Gobierno piensa en la rentabilidad social, no electoral. Es momento de plantear medidas y soluciones pensando en la clase media y trabajadores, las elecciones llegarán y cuando el PSOE está unido somos imbatibles y lo hemos demostrado", ha añadido.

Sobre los nombramientos, Alegría considera que esto permite que tengan "una visión más global" y que puedan trasladar "al partido desde el partido", y niega que se produzcan a causa de una crisis en el Gobierno. Además, señala como "natural" que pueda haber divergencias de opiniones en un gobierno de coalición.