Alegría contrapone la política "del compromiso" del PSOE frente al "insulto y la hiperventilación" de la derecha

Andueza critica a los que llaman "paracaidista" a Sánchez, pero luego "guardan en el cajón el dinero que llega en paracaídas"

ERRENTERIA (Guipúzcoa), 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado que cuando se carece "de lo importante, de lo que no tienes", en referencia a los partidos de la derecha, se cae "en el insulto, en la hiperventilación y en las malas artes de la mala política".

Frente a ello, ha asegurado que los socialistas "ese tipo de política se la dejamos a otros" porque esta formación va a "hacer la política que hemos hecho siempre, la que sabemos hacer, la de la ilusión, la del compromiso, la de la verdad".

Alegría ha realizado estas afirmaciones en un acto en la localidad guipuzcoana de Errenteria, en el que también han participado el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el candidato a diputado general de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, y el aspirante a la Alcaldía, Isaac Palencia. El acto ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de la mujer asesinada en Orio por su expareja y en apoyo a todas las víctimas de la violencia machista.

En su intervención, ha afirmado que estas elecciones van de "presentarte a los ciudadanos, de presentarte a los vecinos y sobre todo de trasladarles cuál es el contrato y el compromiso que quieres adquirir con ellos si el próximo 28 de mayo te dan su confianza".

De esta manera, ha asegurado que la forma de gobernar que tienen los socialistas cuando los ciudadanos les dan la confianza "es clara, es honesta y es meridiana". "Independientemente de las circunstancias que nos toca gobernar, porque unas veces las circunstancias son más complicadas, otras algo menos, pero lo que no cambia nunca es el compromiso que tenemos los socialistas cuando gobernamos una ciudad y nuestro objetivo es estar al lado de la gente".

"Especialmente de la gente que necesita de la política útil para tener una mejor calidad de vida, para encontrar solución a sus problemas para que sientan que sus gobiernos están ahí cuando más los necesitan y especialmente cuando las circunstancias son mucho más complicadas", ha sostenido.

En el caso de Errenteria, ha destacado "el impulso y el trabajo de importantes alcaldes, que lucharon por la convivencia y por la libertad en los peores años que se vivieron en esta tierra".

La ministra de Educación ha incidido en que "el ruido no hace bien, pero es que el bien no hace ruido" y ha señalado que "cuando lo que tienes que aportar a tus vecinos es insulto, es ruido, es hiperventilación, es porque no tienes proyecto serio, porque no tienes ideas constructivas, porque no tienes alternativas solventes que plantearle a tus vecinos".

Alegría ha insistido en el PSOE apuesta "por la política útil" y es, según ha dicho, "lo que hemos venido haciendo desde el gobierno de España durante estos cuatro años, que han sido muy difíciles", dando "soluciones y estando al lado de la gente"

La portavoz socialista ha citado cinco prioridades del Ejecutivo, como el empleo, y se ha referido a los 20.800.000 de cotizantes a la Seguridad Social. "Esto no va de medallas, si tenemos estas cifras es gracias a trabajadores y empresarios", y ha defendido que se han tomado "decisiones necesarias" como la reforma laboral "bajo el paraguas de la paz social". "Sabemos que los pasos que estamos dando van en la buena dirección", ha añadido.

Entre las prioridades también están la educación, con la "apuesta clara y rotunda, 2.520 millones de euros para que 1 millón de jóvenes puedan ir a la universidad o hacer FP", la sanidad y salud pública, el garantizar a los trabajadores "una pensión digna" con una "revalorización de las pensiones de un 8%, que garantiza la de hoy y mira también al futuro", y la vivienda, con la aprobación "hoy por fin" de una "ley fundamental" que hace que "un derecho constitucional se convierta en un derecho real".

Pilar Alegría ha criticado que todos los avances sociales han sido "siempre con el PP en contra" y ha señalado que "en esta legislatura se ha echado de menos una oposición con mayor altura de miras".

"Mientras nosotros nos presentamos a estas elecciones municipales y autonómicas en muchos territorios con esta carta de presentación, otros lo hacen desde la política del insulto, de la hiperventilación y desde luego de no presentarle a los ciudadanos un proyecto serio", ha insistido.

Así, ha censurado que el Partido Popular ha dicho "no al salario mínimo interprofesional, no a la reforma laboral, no al impuesto a las grandes fortunas, no a la ley de formación profesional, no a la ley de memoria histórica, no a la revalorización de las pensiones, no a la bonificación del transporte, no al aumento de las becas". "No, no y no, esa es la carta de presentación del Partido Popular a estas elecciones", ha enfatizado.

Finalmente, ha reiterado que el PSOE plantea "frente al ruido, propuestas, frente al insulto, propuestas, propuestas, propuestas, frente a la desmovilización, ganas, frente a la movilidad, pasión, frente a quedarte parados, alegría y progreso". "El 28 de mayo es imprescindible, es fundamental que apostemos por el cambio, por la transformación, por las ganas, por la modernización, por las oportunidades", ha concluido. "AMBICIÓN"

Por su parte, Eneko Andueza ha asegurado que Errenteria es "el tercer municipio en población de Guipúzcoa y el último en oportunidades" y está "estancada y sumida en la parálisis, en el conformismo". A su juicio, "eso pasa cuando uno vive de las rentas, de lo que hacen los demás". "Hace falta mirar al futuro y esa mirada y esa ambición solo la tienen los socialistas", ha sostenido.

Tras asegurar que el PSE va a ser "la primera fuerza política en votos el 28 de mayo", Andueza ha reivindicado que los socialistas impulsarán proyectos a los que han "echado el freno de mano" el gobierno de EH Bildu y Podemos como el soterramiento del 'Topo'.

"No hay otra opción, o parálisis o avance, o colapso o futuro, o conformismo o ambición, o pasado o futuro, o Bildu de la mano de Podemos, o PSE y avanzar", ha afirmado.

El líder de los socialistas vascos se ha dirigido al PNV por llamar "paracaidista" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha recordado que "el dinero de las pensiones, del TAV, o del ingreso mínimo vital también viene en paracaídas". "Será un paracaidista, pero cuando el dinero llega, va al cajón", ha remarcado.

Además, ha criticado que los nacionalistas reivindiquen la "política de kilómetro cero en términos identitarios" y, frente a ello, ha dicho que el PSE hace "política para la gente". "Eso es hacer política de kilómetro cero, por eso aprobamos una reforma laboral, los descuentos al transporte y hoy hemos aprobado la primera ley de vivienda, que viene a complementar la vasca", ha recordado.

Ha resaltado también que el PSE es "de kilómetro cero porque está a pie de calle y porque nacimos en Euskadi y hemos dado mucho y muy bueno durante 140 años de historia y no vamos a permitir que nos excluyan, trabajamos por esta tierra antes que nadie".

"PARÁLISIS"

José Ignacio Asensio, por su lado, ha indicado que el 28 de mayo "nos jugamos terminar con la parálisis y la dejadez de los gobiernos de EH Bildu y construir la Guipúzcoa eficaz que representamos los socialistas". Así, ha señalado que el PSE se ocupa de "los problemas reales de la gente".

El candidato socialista ha apostado por "una sociedad en la que quepamos todos" y ha llamado a votar para elegir entre la "inacción del independentismo de EH Bildu y Podemos o la alternativa del PSE". "Solo el Partido Socialista garantiza la pluralidad de esta sociedad", ha sostenido.

Finalmente, Palencia ha asegurado que solo practica la política atendiendo directamente, acordando con los vecinos y dialogando con el diferente "en beneficio del municipio".