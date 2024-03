Alegría ensalza a Morant como "gran mujer de fortaleza tranquila" y futura presidenta de la Generalitat en 2027

BENICÀSSIM (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha alabado a la titular de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, como "una gran mujer de fortaleza tranquila" y ha augurado que será "la primera presidenta de la Generalitat" en las elecciones autonómicas de 2027.

En su intervención en el inicio del congreso extraordinario del PSPV en Benicàssim (Castellón), del que Morant saldrá proclamada como secretaria general, Alegría ha destacado que su compañera en el Consejo de Ministros y "amiga" es "una mujer de profundas convicciones socialdemócratas".

Además, ha puesto en valor que, como ella, procede de la política municipal --fue alcaldesa de Gandia (Valencia)-- y que es la primera mujer que lidera a los socialistas valencianos, en un congreso al que se presenta como única aspirante.

Alegría ha llamado al PSPV a aprovechar este congreso en el "paraíso" de Benicàssim, donde ha veraneado, para "echar la vista atrás" y valorar las medidas adoptadas por los socialistas en el Gobierno, en la Generalitat y en los ayuntamientos, "soluciones acertadas que siempre velaron por el único interés de proteger a la gente".

"En momentos de ruido y humareda", ha pedido "serenidad y respuesta" y ha instado a no olvidar que a los socialistas les une el objetivo de combatir la polarización "intencionada" por parte de "quien no quiere que se escuche su silencio y su falta de propuesta". "Estamos aquí para hacer lo que mejor sabemos: política de la buena, política útil. Las siglas socialistas no pierden el rumbo", ha señalado.

Para ello, la portavoz ha destacado que congresos como el del PSPV sirven para "cerrar y abrir nuevas etapas". Respecto a la de Ximo Puig como líder del partido y 'president' de la Generalitat, ha resaltado que "supuso un tiempo de esperanza y honestidad" en la Comunitat Valenciana.