Alegría, al futuro Gobierno valenciano: las leyes educativas recogen que los niños aprendan las lenguas cooficiales

Dice que el PP da "excusas de mal pagador" para no debatir y acusa a este partido de "no querer decir la verdad a los ciudadanos"

CASALARREINA (LA RIOJA), 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha recordado hoy al futuro Gobierno valenciano que las distintas leyes educativas recogen que los niños aprendan a hablar las lenguas cooficiales de las CCAA que las tienen. Considera que esto es un elemento positivo y espera que pueda seguir siendo así.

Alegría ha realizado estas manifestaciones en su visita a la localidad riojana de Casalarreina, junto a la presidenta del Gobierno riojano en funciones, Concha Andreu.

La ministra ha sido preguntada por el hecho de que desde el futuro Gobierno de la Comunidad Valenciana se defienda que no sea obligatorio que los niños estudien en la lengua de su comunidad, y que los padres puedan elegir. Ha apuntado que desde el Gobierno "siempre" han defendido y "es positivo" que los niños y niñas en los centros educativos, especialmente en las comunidades con lenguas cooficiales, la puedan aprender.

De hecho, ha asegurado que "así aparece en las distintas leyes educativas", por lo que considera que "es importante y constructivo que los niños y niñas en esas comunidades autónomas cuando terminen la etapa obligatoria sepan hablar y desenvolverse con la misma capacidad en castellano o en gallego, en castellano o en valenciano, en castellano o en catalán, o en castellano o en euskera". En su opinión, "es un elemento positivo" y espera que "pueda seguir siendo así en las comunidades con lengua cooficial".

DEFIENDE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO CONTRA INMIGRACIÓN IRREGULAR

Alegría también ha sido preguntada sobre la patera que naufragó en la ruta canaria y que dejó al menos dos muertos y decenas de heridos.

En concreto, ha sido cuestionada por el hecho de que unas grabaciones de Salvamento Marítimo determinaran que dejaron en manos de Marruecos el rescate de la embarcación que naufragó este miércoles en la ruta canaria, a pesar de que el piloto de búsqueda que se encontraba en la zona mostraba dudas sobre la soberanía de las aguas donde estaba la embarcación.

Alegría, ha dicho, no obstante, no conocer al detalle esa información, para a continuación, señalar que desde "el Gobierno de España, con todos los servicios de emergencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, desde el primer momento conocemos la situación y apostamos por solucionar el problema desde la raíz".

En cualquier caso, Alegría ha defendido el trabajo que desde el Gobierno de España se hace en materia de inmigración ilegal, ya que según ha asegurado siguen "apostando por aminorar o solucionar este problema desde la raíz, desde los países de origen, a través de los distintos programas de cooperación".

También, ha indicado que se les presta ayuda "una vez que llegan a España que lo que, en definitiva, buscan un futuro mejor y un proyecto de vida mejor que de su país de origen".

"EXCUSAS DE MAL PAGADOR" DEL PP PARA NO DEBATIR

En cuanto a los 'cara a cara' que ha planteado Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "en democracia se debate", por lo que más allá del número "los debates tienen que ser" y ha acusado al PP de negarse a ello para "no querer decir la verdad a los ciudadanos"

"Los ciudadanos tienen que conocer, escuchar las distintas propuestas que tenemos unos y otros y además que puedan aprender desde el contraste de los distintos programas que unos y otros planteamos", ha añadido la también portavoz socialista.

Ha indicado que lleva "escuchando el raca raca continuo del Partido Popular donde su único proyecto, su único programa, es derogar el sanchismo", por lo que "si su programa es derogar el sanchismo, por qué no quieren debatir con Sánchez".

Se ha cuestionado si derogar el 'sanchismo' es que "no quieren que se revaloricen las pensiones" o que "no siga en pie esta reforma laboral". así como que "no apuestan por esa política de becas que ha puesto en marcha este Gobierno".

En este punto, Alegría ha recordado que "más de cuatro grandes grupos de comunicación han solicitado distintos cara a cara y además debates con las otras fuerzas políticas y desde el Partido Socialista, desde el primer momento, dijimos sí".

A partir de ahí, "desde el PP lo que estamos recibiendo por parte del Partido Popular son excusas de mal pagador, o porque igual no quieren debatir o lo que más me preocupan no le quieren decir la verdad a los ciudadanos con lo que harán si le dan su confianza a partir del 23 de julio".