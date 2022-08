Alegría minimiza la subida de Feijóo en las encuestas: algunas daban a Casado presidente y hoy no sabemos dónde está

Rechaza que el PSOE plantee una línea de ataque para contrarestar al PPpero admite que los cambios son para afrontar las elecciones en 2023

Acusa al presidente del PP de tener "empatía" solo con el 5%, el "pequeño porcentaje de poderosos de este país"

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha restado importancia al efecto Feijóo en las encuestas recordando que también Pablo Casado se fue a su casa con algunas que le daban presidente y "hoy no se sabe dónde está". De hecho, rechaza que el PSOE tenga una "línea de ataque" para contrarrestar al presidente del PP en los resultados que le van dando los sondeos porque, asegura, el Gobierno está centrado en "proteger a los ciudadanos" mientras que cree que el PP solo tiene "empatía" con el 5% del país, el pequeño porcentaje de poderosos.

En una entrevista con Europa Press afirma que el Gobierno y los socialistas tienen como principal prioridad reducir la alta inflación que está viviendo España y que no es solo un problema de este país. Y en ese objetivo de "doblegar la curva" del IPC seguirán aplicando medidas, afirma, para "proteger a las clases medias y trabajadoras".

El ministra de Educación responde así al ser preguntada cómo piensan contrarrestar el efecto Feijóo en las encuestas. Según asegura, el PSOE no tiene una "línea de ataque" en este sentido y de hecho, minimiza los buenos resultados que dan algunos sondeos al nuevo presidente del PP.

"Estoy segura que el señor Casado se llevó a su casa en el bolsillo muchas encuestas que le daban como presidente de este país. Y hoy ya no sabemos nadie dónde está", exclama al tiempo que aclara que las encuestas pueden hacer una foto de una situación o de un "estado anímico temporal o momentáneo, pero las encuestas y el propio estado anímico, como hemos podido comprobar también durante todo este tiempo, va cambiando y va fluctuando".

"LO QUE QUEDA DE LEGISLATURA SE LE VA A HACER ETERNA AL PP"

De hecho, considera que lo queda de Legislatura "se le va a hacer eterno" al PP y señala también que aún quedan muchos meses para las autonómicas y municipales. En este sentido, asegura: "cuando se vayan acercando las elecciones, pues ya nos pondremos en ese modo electoral que adoptamos los partidos políticos". Apostillando también que cuando el PSOE está "unido y motivado" es "imparable".

No obstante, la recién nombrada portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, admite que los cambios que se han producido en el partido durante el mes de julio --con la salida de Adriana Lastra, que fue sustituida por María Jesús Montero, y su propio nombramiento-- "atienden sobre todo a afrontar esta nueva etapa o esta nueva temporada por utilizar un término más deportivo, que arrancamos ya mismo hasta ese año 2023, que va a ser el el año electoral".

Ademas, apunta que el objetivo es que sigan explicando lo que está haciendo el Gobierno "con la mayor sencillez y la mayor pedagogía" de la que sean capaces. A ello se añade la decisión de ser "absolutamente contundentes", según señala, con las "tergiversaciones" que está desplegando el PP en la mayor parte de los temas.

REMODELACION DE GOBIERNO: ES EL PRESIDENTE QUIEN DEBE RESPONDER

En lo que no entra es en si tras el verano se puede producir una remodelación del Ejecutivo, al igual que se ha producido en el partido: "No soy yo quien tiene que responder a esa pregunta. Como saben, es el presidente del Gobierno a quien le confiere esa posibilidad de nombrar y de cambiar al Ejecutivo". "Y yo, como comprenderá, no puedo ni debo de ninguna manera responder a esa pregunta", apostilla antes de recalcar que este Gobierno está centrado en ayudar a las clases medias y trabajadoras que están sufriendo la "injusta guerra de Putin sobre Ucrania".

La ministra de Educación no ahorra críticas contra el PP por no haber apoyado ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno antes con la pandemia y ahora por las consecuencias de la guerra en Ucrania. De hecho, considera que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo solo tiene "empatía" con el pequeño porcentaje de los "poderosos" de este país que sitúa en el 5 por ciento.

Utiliza este término al hilo de la afirmación de Feijóo de que al PP le ha faltado empatía en Cataluña, donde cree que necesita tener más apoyos si quieren gobernar en España.

A Pilar Alegría le resulta "curioso" que el dirigente 'popular' lo reconozca y añade que "la verdad" es que no solo les ha faltado "empatía en Cataluña", sino también en "Euskadi, donde la representación del Partido Popular es prácticamente mínima".

"Ya me gustaría que ese reconocimiento de falta de empatía que hacía el señor Feijóo lo hiciera también por la falta de empatía que está demostrando con las clases medias y las clases trabajadoras de este país", exclama la ministra, quien reprocha a los populares no haber apoyado la reforma laboral, que iba avalada por los sindicatos y la patronal, la subida del SMI o la rebaja del IVA de la luz. "La respuesta del PP siempre ha sido la misma, el no por el no", concluye.

SI YOLANDA DÍAZ QUISIERA PRESENTARSE POR EL PSOE TENDRÍA PRIMARIAS

En cuanto al proyecto que ha puesto en marcha la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y su decisión de no presentarse a municipales y autonómicas, asegura que es muy respetuosa con las decisiones de otros partidos.

Así, ante la pregunta de cómo afectará esta decisión al PSOE y a los posibles pactos, Alegría se limita a decir que "es positivo" el proyecto Sumar si el objetivo es "movilizar al electorado progresista". , creo que es un decisión positiva. "Todo lo que conlleve movilizar al electorado progresista bienvenido sea", remacha.

Pero recuerda también que el PSOE ha sido y es el partido mayoritario en nuestro país a nivel central durante muchas elecciones generales y en las distintas CCAA por lo que, precisa, "siempre aspiramos a conseguir un apoyo mayoritario de la ciudadanía".

Y añade que a partir de esas elecciones, cuando se abran las urnas, verán si pueden "gobernar en solitario como en Castilla-La Mancha, Extremadura, o en otros ayuntamientos", o tendrán que llegar a acuerdos con algunos partidos.

Sobre si en un futuro vería a Yolanda Díaz en el PSOE, la ministra de Educación asegura que a ella no le corresponde decirlo porque la ahora vicepresidenta tendría que presentarse a primarias.

"Todo lo que tiene que ver con las listas electorales lo hacemos a través de unas primarias elegidas por nuestros militantes y simpatizantes", argumenta.