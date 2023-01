Alegría pide no "tergiversar" las palabras de Rodríguez 'Pam' sobre las rebajas de pena a violadores

Asegura que "todo el mundo tiene un mal día" y puede hacer declaraciones que "no son las más afortunadas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha pedido hoy que no se tergiversen las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', que ayer ironizó con las rebajas de penas que estaban aplicando los tribunales a los delincuentes sexuales. En sus declaraciones ha rebajado el tono de las críticas asegurando que "todo el mundo" tiene un mal día en el que las declaraciones que hace no son las "más afortunadas".

La citada responsable del Ministerio de Igualdad ironizó ayer con las sentencias que están emitiendo los jueces en las que, en base a la Ley del 'sí es sí', se han rebajado las penas a más de 140 delincuentes sexuales desde que entró en vigor dicha Ley el 7 de octubre pasado. Rodríguez 'Pam' afirmó entre risas que esta película de los "violadores a la calle" era de los mismos creadores que la de "las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas".

Esta misma mañana, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha respondido a Ángela Rodríguez 'Pam' que no se puede ironizar al hablar de violencia de género y le ha reprochado el tono utilizado en sus declaraciones ya que a su juicio no es propio de su cargo.

También la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha admitido que las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, son "muy desafortunadas", apostillando que es un tema en el que "no conviene frivolizar".

Sin embargo, Pilar Alegría ha rebajado un poco el tono de la crítica al afirmar: "todo el mundo tenemos días que no son lo más afortunados y no se utilizan expresiones de lo más acertadas".

No obstante, ha puntualizado que lo que no puede compartir es que "se tergiversen estas expresiones para intentar tachar o perjudicar a una ley que tiene claro objetivo para proteger a las víctimas". Una Ley, ha dicho, que atiende a nuevas situaciones que hasta ahora no estaban atendidas.

Al ser preguntada sobre si le preocupa que se estén rebajando las penas a los violadores, la Portavoz socialista ha señalado que hay muchos más casos en los que no ha sido así.

Pilar Alegría ha recordado que la Fiscalía General del Estado emitió una instrucción para que no hubiera rebajas de penas a los delincuentes sexuales y ha pedido esperar a que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia al respecto porque ha emitido sentencias en distinto sentido.