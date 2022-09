Alegría (PSOE) afea que el PP rechace el impuesto por beneficios extraordinarios en sus propuestas energéticas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha criticado este lunes que el Partido Popular se muestre contrario al impuesto por beneficios extraordinarios entre sus medidas de ahorro energético aunque ha señalado que desde el Ejecutivo estudiarán las propuestas de los 'populares' pese a que han "tardado una semana" en enviarlas.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la ministra ha explicado que el Gobierno leerá con "seriedad y profundidad" el plan del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, a quien le ha dado la bienvenida "al mundo de las propuestas". "Ha tardado una semana. ¿Qué es lo que presentó en el debate del Senado? ¿Fue una portada vacía? Los hechos son más importantes que las palabras", ha apelado, en referencia al debate en la Cámara Alta entre Feijóo y el presidente Pedro Sánchez.

En este sentido, Alegría ha recordado que el PP conoce "desde el primer momento cuál era el real decreto" y que otros partidos sí decidieron sentarse con el Gobierno para "plantear otras medidas o mejorar" las del Ejecutivo.

Así, la ministra ha criticado que ni PP ni Vox, a diferencia de otros grupos parlamentarios, hayan propuesto medidas para el nuevo plan de contingencia que Moncloa quiere aprobar a finales de septiembre. "Hasta ahora, o hemos encontrado el largo silencio o, cuando este Gobierno ha trasladado soluciones, medidas y propuestas, el PP ha votado no en el Congreso", ha indicado.

Sobre el plan energético que ha presentado el Partido Popular este lunes, la portavoz del PSOE ha explicado que lo están estudiando pero que "no deja ser curioso" que el PP "vuelva a manifestar con claridad su posición contraria" al impuesto que grave beneficios extraordinarios a las entidades financieras o empresas gasísticas y eléctricas.

BLOQUEO CGPJ

Respeto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Alegría ha reiterado que el PP "no cumple la ley y la Constitución". "Cuando uno sopesa claramente las palabras del líder del PP empieza a pensar si aquello que no son capaces de ganar a través de las urnas o con acuerdos en el Congreso, parece que lo quieran hacer a través de los bloqueos en el ámbito judicial", ha criticado.

En este punto, Alegría ha preguntado a Feijóo que aclare qué leyes que están en el TC quiere derogar si llega al poder. "Tendrán que explicar cuál es su miedo a no cumplir la Constitución o por qué no se renueve la justicia en este país. Casual no es esta posición", ha insistido, en referencia al bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces.