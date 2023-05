Alegría (PSOE) asegura que el PP en campaña "es un cero en propuestas" pero "un diez en bloqueo y crispación"

MIRANDA DE EBRO, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado este viernes, durante un mitin en Miranda de Ebro, que el PP en campaña electoral "es un cero en propuestas, pero un diez en bloqueo y crispación".

"Encontramos a un Partido Popular que vive constantemente en ese ruido y, si lo hace, es porque quiere ocultar que no tiene ninguna propuesta seria que ofrecerle a la ciudadanía de este país porque, aunque no lo quieran reconocer, hoy nos encontramos frente a un PP que es un cero en propuestas, pero un diez en bloqueo y en crispación", ha expresado la titular de Educación durante el acto del PSOE.

En este sentido, según ha recordado, "no ha habido ni un solo avance social" aprobado por el Ejecutivo a lo largo de la legislatura que "que no se haya encontrado con un 'no' del Partido Popular".

Asimismo, Alegría ha puesto en valor los datos de afiliados a la Seguridad Social que maneja el Ejecutivo, que relaciona con la aprobación de la reforma laboral para garantizar un "empleo estable y bien remunerado".

Además, la titular de Educación ha destacado la Formación Profesional, "una de las principales apuestas por las que este Gobierno ha trabajado desde el primer día de esta legislatura" y que contribuye a que el desempleo juvenil sea "el más bajo que hemos tenido en la serie histórica".

De esta forma, la portavoz del PSOE ha pedido el voto para la actual alcaldesa de Miranda de Ebro y candidata a la reelección, Aitana Hernando, para "votar a favor del progreso".