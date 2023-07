Alegría reprocha a Feijóo haber "lanzado insidias" sobre el buen funcionamiento del voto por correo para el 23J

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PSOE al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, ha criticado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo haya pretendido, desde el inicio de la campaña, "lanzar insidias del buen funcionamiento del proceso electoral" con el voto por correo para este 23J.

Alegría ha agradecido a los trabajadores del sector público, en especial a los carteros de Correos, "que en estos días de campaña han tenido que hacer frente a un trabajo extraordinario, que lo han cumplido con absoluta profesionalidad".

"Una vez más han demostrado lo que ya sabíamos desde el primer día, que el voto por correo funciona perfectamente y que contamos con unos magníficos profesionales", ha defendido.

Asimismo, lo ha acusado de esconderse de los debates, no contrastar y no trasladar a la ciudadanía su programa electoral. "Ha basado toda la trazabilidad en la mentira, no está capacitado para recibir la confianza de los ciudadanos y, en definitiva, para ser presidente de nuestro país", ha concluido.