Alejandra Jacinto (Podemos) se planteará eliminar retratos o bustos del emérito en la Asamblea de Madrid

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha asegurado que se plantearán eliminar retratos o bustos del Rey emérito en la Asamblea de Madrid, algo que sería un "ejercicio de democracia".

Así lo ha trasladado en una entrevista con Europa Press, después de que Unidas Podemos haya dirigido un escrito a la Mesa del Congreso, en la que tiene mayoría absoluta con el PSOE, para exigir la retirada de bustos y cuadros ahora presentes en la cámara baja con la imagen del rey emérito. La Cámara de Vallecas luce en uno de sus patios una estatua de Juan Carlos I.

"Podemos, efectivamente, lo ha pedido en el Congreso. Nosotros todavía no lo hemos valorado si lo haremos también en la Asamblea de Madrid o no, pero pensamos que en todo caso es un ejercicio democrático que no estaría demás hacerlo. Lo podemos plantear", ha defendido.