Alejandra Jacinto se postula a encabezar la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La abogada madrileña Alejandra Jacinto, actual coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha anunciado este lunes que se presentará a las primarias de Podemos para encabezar la lista de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Me postulo a las primarias de Podemos para la Comunidad de Madrid. Llevo bastante tiempo hablando con gente de dentro y fuera de la organización que me han arropado y animado a dar este paso adelante. Estoy convencida e ilusionada por dar este paso, pero no puedo darlo sola, sino que debo darlo arropada por todos los colectivos y tejido social que construye Madrid día a día, con movimiento y tejido social que habita y construye Madrid, con las asociaciones vecinales, sociales, con el movimiento feminista y ecologista, que están luchando contra el plan de negocio que representa Ayuso. Con ellos voy a tejer alianzas y con ellos quiero crear el proyecto desde hoy", ha indicado desde la Asamblea de Madrid.

En esa línea, preguntada al respecto por los periodistas minutos antes del inicio del Debate del Estado de la Región en el Parlamento autonómico, Jacinto ha manifestado que está "concentrada" en el proyecto que inicia hoy y su proyecto "es trazar alianzas con la gente, con la sociedad civil organizada que luchan contra la desigualdad que campa a sus anchas en la región y por favorecer otro modelo de región posible".

La parlamentaria autonómica también ha calificado de "magnífica noticia" que el exatlera Roberto Sotomayor haya anunciado que quiere encabezar la lista de Podemos a la Alcaldía de Madrid, llevando como 'número dos' a la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso.

"Él es un buen candidato y atleta porque se ha dejado la piel por defender a los jóvenes frente a la lacra de las casas de apuestas y contra problemas de salud mental y psicológica que se derivan de esa lacra. Quiero felicitarles y arroparles porque harían un gran tándem para desalojar a Almeida", ha añadido.

Alejandra Jacinto se ha convertido una de las figuras más destacadas de la formación morada por su dilatada trayectoria como abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y por ser una de las voces principales del activismo antidesahucios en todo el país. Desde 2021 forma parte de la dirección estatal de Podemos, donde es portavoz adjunta y responsable de la Secretaría de Vivienda.

"Su trabajo como abogada de la Antidesahucios le ha permitido recorrer y conocer muy de cerca la Comunidad de Madrid, donde uno de los mayores problemas para la gente es el acceso a la vivienda por las políticas corruptas y privatizadoras del PP. Además, Alejandra ha representado este año la oposición sin concesiones a Isabel Díaz Ayuso", señalan desde la formación morada.