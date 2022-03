Alejandra Onieva, encantada con Tamara Falcó

MADRID, 9 (CHANCE)

Que Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo uno de sus mejores momentos personales como pareja sentimental, es un hecho, pero lo cierto es que ambos tienen mucha discreción a la hora de realizar planes de cara al público y son pocas las veces que les vemos aparecer en eventos juntos, mostrando su amor ante las cámaras de los medios de comunicación que les siguen a cada paso.

Por eso, siempre hay personas cercanas a ambos que viven ese amor como ellos, es el caso de la hermana de Íñigo Onieva, Alejandra, una mujer que, aunque hemos hablado con ella en contadas ocasiones, siempre ha mostrado un respeto y educación a la profesión espectacular.

En este caso, hemos hablado con Alejandra Onieva y nos ha confesado que no se intercambia la ropa con su cuñada, Tamara Falcó: "No, pero yo admiro su estilo y ellos se meten conmigo porque me gusta mucho llevar chándals y demás, pero yo digo que llevar chándal a día de hoy es muy chic. Es lo que la pandemia ha originado".

La hermana de Íñigo Onieva se muestra discreta a la hora de hablar de si le gustaría que la marquesa de Griñón se diese el 'Sí, quiero' con su hermano: "Es que prefiero no responder a ese tipo de preguntas". Ya sabemos que el tema de la boda es de los más polémicos porque siempre se les pregunta por lo mismo y contestan asegurando que están viviendo un momento muy dulce, por lo que no tienen prisa en dar más pasos por ahora.

Sin embargo, Alejandra sí que nos ha asegurado que toda la familia está feliz por ellos: "Eso sí". De eso ya nos dimos cuenta en la fiesta del 40 cumpleaños de Tamara en la que pudimos ver a la madre de Íñigo encantada tanto con la influencer, como con toda la su familia.