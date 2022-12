Alejandra Onieva, el gran apoyo de Íñigo en unas navidades complicadas que pasarán "en familia y tranquilos"

MADRID, 26 (CHANCE)

Estos meses están siendo complicados para Íñigo Onieva y toda su familia. Tras su ruptura con Tamara Falcó, sus hermanos y su madre han captado toda la atención de los medios de comunicación, interesados en saber toda la verdad sobre uno de los temas del año.

A pesar desde que en un primer momento el empresario habría optado por no hacer declaraciones, poco a poco se ha ido soltando cada vez más con la prensa, desvelando así algunos detalles de los que no éramos conocedores. Esta vez, hemos podido verle junto a Alejandra Onieva, quien sin duda se ha convertido un gran apoyo para él en estos momentos.

Sin embargo, su hermana ha preferido no confirmar ni desmentir si fue ella quien hizo de intermediaria entre Tamara e Íñigo para que ambos pudieran hablar de una vez por todas y zanjar algunos asuntos pendientes. Alejandra no ha querido hablar, intentando mantener al margen todo lo posible de lo relacionado con su hermano.

Ambos terminan de comer en un restaurante de la capital, y el empresario asegura que pasará sus primeras fiestas sin Tamara rodeado de toda su familia: "Todo bien, en familia". Por otra parte, confiesa que estos días los festejará junto a los suyos y "en familia", pero sobretodo "tranquilos": "Como le deseo a toda España".

Pero, ¿es cierto que fue él mismo quién filtró su encuentro con la Marquesa de Griñón? Íñigo prefiere no hablar del tema y responde: "No tengo nada que decir". Aunque diferentes fuentes confirman que Tamara le habría pedido a su exprometido que no comentara nada acerca del encuentro que ambos habrían mantenido el pasado 30 de noviembre, parece que él habría optado por contar lo sucedido aquella noche.