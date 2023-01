Alejandra Onieva se planta para hacer una petición públicamente

MADRID, 4 (CHANCE)

La reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva está dando mucho de qué hablar durante estos días. Los dos tortolitos acabaron el 2022 con el deseo de retomar esa relación y lo cierto es que, tres días después, ya se hacía pública la noticia. Ahora, la duda que permanece en el aire es si su compromiso matrimonial sigue en pié o, por el contrario, se encuentra en un standby.

Este miércoles nos hemos encontrado con Alejandra Onieva, hermana del joven empresario del que tanto se ha hablado en 2022, y lo cierto es que se ha mostrado de lo más incómoda con la presencia de la prensa... aún así, ha dejado claro cuál es su postura y cuál va a ser en un futuro.

Ante la insistencia de la prensa sobre esta reconciliación sentimental, Alejandra ha dejado claro ante todos los medios de comunicación que no van a hacer ninguna declaración: "pero, ¿no veis que nosotros no decimos nada? es que no lo entiendo". De esta forma, la actriz demuestra -una vez más- que su postura siempre ha sido la misma: mantenerse en un segundo plano.

"Oye, por favor, parad" decía ante los micrófonos de la prensa al ver la insistencia de ésta ante las preguntas sobre cómo había recibido la familia la noticia de la reconciliación de su hermano y, en un momento dado, la joven se paraba en seco y les pedía formalmente a todos los reporteros que la dejaran de seguir porque no iba a hacer ni un solo comentario.

Así como toda la familia acompañó a Íñigo a dar la cara hace unos meses tras semanas escondido, ahora parece que estos mismos seres queridos quieren permanecer en un segundo plano y no mostrar públicamente su apoyo al empresario en esta segunda oportunidad que se ha dado con la Marquesa de Griñón.