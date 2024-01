Alejandra Osborne huye a la carrera tras las demoledoras declaraciones de Gabriela Guillén sobre su padre

MADRID, 19 (CHANCE)

20 días después de convertirse en madre, Gabriela Guillén rompe su silencio y visita '¡De viernes!' para revelar cómo fue su relación con Bertín Osborne y contar, con pelos y señales, la reacción del cantante cuando le dijo que estaba embarazada.

A pesar de que no será hasta dentro de unas horas cuando se siente en el plató del programa, Telecinco ya ha emitido un avance de su entrevista, en la que el presentador no sale bien parado. Según relata, en un primer momento no se tomó nada bien su futura paternidad y, tras ponerse violento y pegar a una ventana, le dijo que si tenía al bebé su relación no seguiría adelante, pero de lo contrario sí.

Y posteriormente, y tras una temporada sin ningún contacto, Bertín la habría llamado para decirle que la quería en su vida y quería que lo intentasen, aunque le propuso que se fuese de nuevo a su país natal, Paraguay.

Unas declaraciones que dejan en la cuerda floja al cantante de rancheras, que todavía no se ha pronunciado sobre este paso al frente de Gabriela, dispuesta a contarlo todo sobre él y su relación después de meses de silencio.

Quienes sí han reaccionado son dos de las hijas del presentador y su exmujer, Fabiola Martínez. La venezolana ha asegurado que no es quien "para juzgar" a la fisioterapeuta, y, desmarcándose de su entrevista, ha sentenciado que "cada uno sabe lo que quiere, puede y debe. No entro ahí en absoluto".

Eugenia Osborne, por su parte, ha preferido morderse la lengua y se ha limitado a admitir que la entrevista de Gabriela en '¡De viernes!' les ha pillado por sorpresa porque no se la esperaban.

Mucho más esquiva se ha mostrado su hermana Alejandra Osborne, que al ver a las cámaras no ha dudado en salir corriendo en una huida a toda velocidad para no revelar si está preocupada por lo que la ex de su padre pueda contar sobre él esta noche.