Alejandra Osborne, sin pelos en la lengua tras la decisión de su padre de pedir pruebas de paternidad a Gabriela Guillén

MADRID, 6 (CHANCE)

Importantes novedades en la (nula) relación de Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Después de que la fisioterapeuta, embarazada de seis meses, estallase en redes sociales y revelase que el cantante no se está preocupando ni por ella ni por su futuro hijo, hemos sabido la sorprendente decisión que ha tomado el artista.

Y no es otra que pedirle a su examiga especial las pruebas de paternidad, cuando nazca el bebé -a finales de 2023- para comprobar que es suyo. Algo que se rumorea que habría hecho 'empujado' por sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, que nunca habrían visto con buenos ojos a Gabriela.

Algo que la mayor de las hermanas ha desmentido muy molesta, estallando ante las cámaras de Europa Press. "Me tenéis tan harta de verdad* Que no voy a decir nada, es que no vengáis. De verdad, a estas horas de la mañana tan temprano, salir así de mi casa y encontrarme con esto es que es un coñazo tío. No puedo más. Además que es para preguntarme cosas que no son sobre mi" ha comenzado diciendo para a continuación hablar alto y claro sobre la decisión de Bertín de pedir las pruebas de ADN a su futuro hijo: "Vamos a ver, que mi padre tiene casi 70 años, que mi padre decide él solito lo que hace con su vida y lo que no hace con su vida. ¿Tú te crees que le vamos a decir nosotras algo?". "¿Crees que le vamos a decir nosotras lo que tiene que hacer?" ha exclamado enfadada.

"No vengáis más, que me ponéis de mala leche todo el día ya. Que es viernes tío, déjame en paz ¿vale? No puedo más" ha confesado totalmente sobrepasada, antes de dejar claro que apoya completamente la decisión que ha tomado su padre de pedir las pruebas de paternidad a Gabriela: "Yo creo que lo haría cualquiera ¿no?" ha zanjado.