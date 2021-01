Alejandra Osborne se pronuncia tras la separación de su padre y Fabiola Martínez

MADRID, 20 (CHANCE)

Tras la sorprendente separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, mucho se ha hablado de cómo se han tomado las tres hijas del cantante la ruptura sentimental de su padre con la mujer con la que ha compartido los últimos 20 años de su vida. Según diversas fuentes, las jóvenes estarían bastante afectadas y tendrían miedo de que su relación con la venezolana, que siempre ha sido excelente, se viese perjudicada a partir de ahora.

Una información que ya ha sido desmentida por Eugenia, que ha mostrado todo su apoyo y cariño a Fabiola y ha asegurado que todo seguirá igual con la madre de sus hermanos Kike y Carlos, y sobre la que ahora nos habla Alejandra Osborne, en la que son sus primeras declaraciones sobre la separación de su padre.

Muy sincera, la decoradora ha confesado que "para mí lo más importante es que los dos sean ¿sabes? Y a Fabiola la queremos un montón, es una persona maravillosa, se llevan fenomenal entre ellos y sigue siendo nuestra familia. Y ya está". "Es doloroso, hombre claro. Después de tanto tiempo, pero la adoramos y así a va a seguir", ha asegurado.

Acerca de la existencia de terceras personas por parte de Bertín, su hija mayor afirma que "ahí no entro. Sé que no, pero yo ni entro. Eso no es mi vida ni digo nada más". "Yo no pienso hablar de nada de eso", afirma cuando le preguntamos porque está tan segura, añadiendo que "no es mi vida, eso lo tienen que hablar ellos. Pero vamos, lo único que te digo que a Fabiola la queremos un montón y punto".

Convencida, Alejandra señala que sus hermanos Kike y Carlos no van a notar ningún cambio pese a la separación de sus padres porque "todo sigue igual. Todo igual", motivo por el que confirma que la visita de Bertín a Fabiola 48 horas después de hacer pública su ruptura es el ejemplo de que ambos normalizarán esta situación que a todos nos ha pillado por sorpresa.

