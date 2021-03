Alejandra Prat vuelve a la doma clásica y confiesa que no comparte la postura de Rocío Carrasco

La hija de Joaquín Prat retoma su gran pasión, la doma clásica

Retomando su faceta de amazonas con la doma clásica, Alejandra Prat reconoce que han sido sus hijos los culpables de que vuelva a practicar una de sus aficiones preferidas. En uno de los momentos más felices de su vida al lado de su marido Juan Manuel Alcaraz y sus tres hijos, la empresaria reconoce que no termina de entender la posición de Rocío Carrasco con sus hijos ya que, como madre, cree que nunca podría estar tanto tiempo separada de ellos.

Con las Olimpiadas en el horizonte, Alejandra no descarta participar en ellas, aunque reconoce que en España hay un gran nivel de competición en su categoría.

- CHANCE: Alejandra, cuéntanos cómo ha vuelto a ti la pasión por montar a caballo.

- ALEJANDRA: Empezaron mis hijos este verano a engancharse, montar, pasaban el día en la hípica y a la vuelta de verano les empecé a llevar a un sitio en Barcelona y me enganché. Me encontré con gente que montaba cuando yo, organizarme un poco y me he enganchado tanto, tanto que estoy a tope, con muchas ganas.

- CH: Desde cuando no montabas.

- ALEJANDRA: Me casé en 2007 y desde que me casé ya no he montado nada, quizás tres o cuatro años antes que tampoco. Entre 15 y 20 años.

- CH: Pero vuelves por la puerta grande, tu objetivo es llegar a las Olimpiadas.

- ALEJANDRA: Totalmente, siempre he montado para competir, es lo que más me gusta del mundo, el sacrificio, el esfuerzo me gusta un montón así que con ganas de trabajar y darlo todo. Es difícil porque hay muchísimos españoles que son muy buenos, pero tengo un entrenador fantástico y un caballo que babeo cada día con él. Creo que trabajando podríamos llegar.

- CH: Es un caballo joven.

- ALEJANDRA: Es una puesta a punto de los dos. Al principio fue una decisión difícil, Jordi me decía que me esperase un poco, pero me enamoré y tenía que ser este. Estamos los dos en proceso de aprendizaje, de compaginarnos, de ir los dos al mismo ritmo y en el mismo camino.

- CH: ¿Cómo es esa preparación?

- ALEJANDRA: Vengo cada día a entrenar, sigo un poco una rutina de ejercicios para trabajar él y yo también, mi cuerpo y la postura, todo lo que necesitas cuando estás encima del caballo e ir avanzando poco a poco. La doma clásica es una disciplina que consiste en hacer una serie de movimientos el caballo y tú a la vez sin que se note que le estás pidiendo algo, casi como un baile.

- CH: ¿Os entendéis bien?

- ALEJANDRA: De maravilla, mi cuarto hijo.

- CH: Esta pasión por los caballos también se lo has trasmitido a tus hijos.

- ALEJANDRA: Adriana está haciendo doma, le gusta un montón, pero como estudia fuera practica cuando viene, aunque también monta a caballo en el cole, el mediano empezó, pero no es su disciplina ay el pequeño hace salto. Le encanta, se presentó a su primer concurso y quedó primero y segundo, más orgulloso que nadie con su pony.

- CH: Juanma te apoya.

- ALEJANDRA: Juanma siempre me apoya en todo, tengo mucha suerte de haberme casado con una persona que siempre me anima, le gustan las cosas que hago, le gusta estar dentro de mi mundo y saber y conocer, sin él no podría hacer todo lo que hago ni disfrutar la vida. Somos un equipo con los niños y con todo.

- CH: Supongo que esto te trae muchos recuerdos de tu infancia, tus padres te acompañaban a las competiciones.

- ALEJANDRA: Mi madre cuando vio que me renganchaba, emoción máxima, súper contenta y animándome desde el primer día, diciéndome que iba muy bien. Después de tantos años hay algunas inseguridades, mi padre era feliz, venía a verme, lo contaba en todas partes* espero que allí donde esté le pueda dar alguna sorpresa positiva.

- CH: Vuelve el precio justo.

- ALEJANDRA: Creo que Carlos es un grandísimo profesional que lo va a hacer fenomenal, además gran persona y creo que el Precio Justo es un programa que nunca tendría que haberse ido, una pasada y una maravilla. Para mí el Precio Justo verdadero siempre será con mi padre, se lo inventó él y con muchas ganas de verlo, la verdad.

- CH: Te quiero preguntar por tu hermano, está en cuarentena preventiva por contacto con un positivo de Covid-19.

- ALEJANDRA: La verdad es que hablé justo con él cuando me enteré, lo pusimos en el chat familiar, pero nada, se encuentra fenomenal. A mi hermano le gusta muchísimo su trabajo y le duele mucho, aunque sea este el motivo, tener que quedarse en casa. Le gusta trabajar, le gusta ir cada día, le gusta estar al pie del cañón, es periodista en vena y estaba un poco con ganas de que pase rápido.

- CH: Tú también pasaste el Coronavirus, hace un año de la pandemia, te ha cambiado la vida.

- ALEJANDRA: Lo pasé hace un año y lo volví a pasar hace un mes y medio. Dicen que solo un 1% de gente que lo pasa dos veces, yo no lo sé. Lo pasé, tuve anticuerpos, en diciembre dejé de tener y a finales de enero he vuelto a tener Covid porque mi marido se contagió y nos lo pasó a uno de mis hijos y a mí. Lo he pasado más leve, mejor, mi marido lo ha pasado peor con lo cual mi experiencia es que hay que seguir teniendo cuidado, respetar las normas y tener paciencia porque ganas de vivir y de ser libres tenemos, pero hay que esperar.

- CH: Todo esto te ha cambiado la forma de ver la vida.

- ALEJANDRA: No, yo siempre he valorado todo y doy gracias a Dios todos los días por todo lo que tengo, por lo afortunada que soy, por vivir, por tener salud y por todo, soy muy optimista y esto son cosas que pasan y está ahí el virus, hay que aprender a convivir con él lo mejor posible.

- CH: El tema de actualidad es Rocío Carrasco y Antonio David, como madre y mujer, qué opinión tienes de este tema.

- ALEJANDRA: Como madre no puedo entender, lucharía por mis hijos hasta el último momento, no pasarían los años que han pasado sin hablar con ellos, ni en broma, no podría aguantarlo. Hubiera llamado, hubiera intentado verles, quedar, les dijera lo que le dijera cualquier otra persona ajen a mi relación con ellos. Por mis hijos como Belén Esteban, mato hasta el final. El tema de Antonio David, no sé. Creo que esto son cosas que hubiera sido mejor, si lo lleva tantos años así, que lo hubiera seguido llevando, él ha salido absuelto, no me acabo de mojar, no lo veo claro, creo que hay un juicio público que ya se le hizo a ella y ahora se le está haciendo a él y no me parece la manera.