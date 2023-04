Alejandra Rubio aclara que está soltera. ¿Qué le une a Carles Aleñá?

MADRID, 17 (CHANCE)

Casi una semana después de convertirse en protagonista de la portada de la revista Pronto por su affaire con el futbolista del Getafe Carles Aleñá -con el que ha sido pillada disfrutando de un paseo por las calles de Madrid en el que no faltaron los gestos de cariño y los besos apasionados- Alejandra Rubio ha reaparecido en el plató de 'Fiesta' y ha aclarado cuál es su relación con el *barcelonés.

"Este chico no es mi pareja. Somos amigos. ¡Qué mala suerte que nos hayan pillado dándonos un beso" ha asegurado visiblemente incómoda porque su vida amorosa vuelva a estar en el punto de mira apenas tres meses después de su dolorosa ruptura con Carlos Agüera. "Ahora mismo estoy en una época en la que no estoy con nadie. Voy a mi bola, hago mi vida, mis estudios..." ha añadido, dejando claro que en estos momentos no quiere ataduras.

Insistiendo en que Aleñá no es su novio, Alejandra no ha ocultado su "vergüeñza" por haber sido soprendida por los paparazzi en actitud cariñosa con el futbolista: "Sabía que nos habían hecho las fotos, pero era algo que no sabía nadie. Paso vergüenza, pero sé que me tengo que comer esto". Un agobio que se suma a su preocupación porque su amistad especial pueda afectar a Carles en su carrera reportiva, como ha reconocido muy seria: "Él tiene su trabajo que no tiene nada que ver con esto y no sé si esto le va a perjudicar. No está acostumbrado a verse en una revista y no quiero hablar de él tampoco" ha concluido.

Unas declaraciones escuetas y cortantes que nada tienen que ver con las de Terelu Campos en 'Sálvame' después de que Pronto descubriese, con unas imágenes de ambos charlando de lo más sonriente, que ya conoce a Aleñá. Un encuentro que la presentadora asegura que fue "totalmente circunstancial" y en el que, como reveló en su programa, solo hablaron de fútbol. "La primera impresión que me llevé es que es un deportista comprometido y preocupado por su carrera y porque nadie de su exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión" añadía, reconociendo su preocupación porque la prensa "podamos alterar su trabajo". "Pueden estar bastante unidos en el respeto de la profesión tanto de uno como del otro aseguraba, confirmando de una manera muy discreta la amistad especial de su hija con este futbolista.

Un incipiente noviazgo que Alejandra, quizás por prudencia al estar dando sus primeros pasos, ha preferido negar en 'Fiesta', definiendo a Carles como un amigo y afirmando que no ha tenido nada con él más alla del apasionado beso que publicó la revista Pronto hace una semana.