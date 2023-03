Alejandra Rubio se alegra del nuevo amor de Edmundo Arrocet

MADRID, 25 (CHANCE)

Alejandra Rubio celebraba este viernes su cumpleaños por todo lo alto rodeada de amigos y seres queridos. Un día muy especial que la joven disfrutó al máximo y no dejó que nada empañara este momento tan emotivo, ni siquiera el polideluxe de Víctor Sandoval hablando de su madre y su tía.

Europa Press hablaba en exclusiva con la joven y nos desvelaba que pudo celebrar con su abuela su cumpleaños: "hoy no, estuve ayer pero sí, comimos. Bien y contentas juntas". Tras la felicitación de su madre por redes sociales, la colaboradora de televisión agradece las palabras de Terelu asegurando que fue "preciosa, es que siempre me hace llorar. Es más mala".

Comenzando los veintitrés años llena de felicidad, soltera, pero sin cerrar las puertas al amor, Alejandra nos asegura que "estoy bien, estoy feliz". La ruptura sentimental que vivió hace unos meses la llevó en secreto hasta que finalmente decidió desvelarlo en su programa, 'Fiesta', entre lágrimas.

Alejandra entiende que su abuela se haya retirado de los medios porque "ya no hace falta eso. Ya tiene que estar tranquila ella" y no duda en alegrarse de que Edmundo Arrocet haya comenzado una nueva relación sentimental: "ay, me alegro por él, es una fantasía".

Ante las palabras de Víctor Sandoval en el 'Deluxe' este viernes, la joven se sorprende que haya arremetido contra las Campos y asegura que ellas no tienen nada que ver con que no tenga trabajo: "¿qué trabajo? ¿qué hacemos? Es que claro estamos para dar trabajo nosotros, claro". Además, Alejandra nos asegura que el clan Campos siempre le ha tratado bien: "somos especialitas pero ¿qué quieres que te diga? Cada una con su carácter pero yo creo que se han portado muy bien con Víctor siempre, no lo entiendo".

En cuanto a Gabriela Arrocet, la colaboradora de televisión le desea "que le vaya fenomenal en 'Supervivientes', que lo haga muy bien y que disfrute mucho" y nos asegura que "no deseo el mal" para ella, a pesar de todas las barbaridades que ha dicho de su familia.