Alejandra Rubio aparece en 'Así es la vida' y afronta su romance con Carlo Costanzia

MADRID, 15 (CHANCE)

Alejandra Rubio ha acudido este jueves al programa 'Así es la vida', donde colabora la mayoría de las tardes, y ha tenido que hacer frente a la polémica que ha suscitado su inesperado romance con Carlo Costanzia. Bastante nerviosa y sin saber muy bien cómo gestionar esta situación, la hija de Terelu Campos ha asegurado que no se esperaba este caos mediático.

"Se han dicho cosas tan feas, que es lo único que me preocupa" aseguraba la joven, queriendo defender a Carlo: "Hay gente en televisión que ha dicho barbaridades, yo tengo padres y no necesito que nadie ejerza de mi padre... se han dicho cosas respecto a él que no me parecen bien, son innecesarias y hay que tener un poco de tacto y no llevarlo al extremo".

Lo que ha querido aclarar la colaboradora es que "mi madre es mi madre y punto, soy una afortunada de tener la madre que tengo porque no se mete en mi vida, no opina, no me pone trabas, yo sé lo que piensa mi madre y me ha dicho lo que tenía que decir y me parece muy bien" confirmaba cuando le preguntaba si Terelu era conocedora de esta historia.

Además, Alejandra ha confesado que nadie espere que su madre hable de esta historia en su blog semanal de la revista Lecturas porque "no se le va a ocurrir, es mi vida, no es la suya".

Tras ponerle la evolución que ha tenido en televisión su discurso sobre Carlo, la sobrina de Carmen Borrego ha aclarado que "si yo he hecho una defensa de Carlo en televisión es porque lo he creído así, porque me ha dado la gana, porque creo en lo que dijo, no porque le conociese o no conociese".

A pesar de la insistencia de sus compañeros, la joven ha hablado más claro que nunca y ha asegurado que "yo ahora mismo no puedo decir nada concreto, no puedo ser más clara con esto" ya que "hay veces que pasan las cosas muy pronto o que salen las cosas muy temprano y no puedo dar una explicación, lo único que puedo decir es que yo estoy bien, todo está bien, sé lo que hago con mi vida y yo tomo las decisiones de mi vida".