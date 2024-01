Alejandra Rubio asegura que su madre no está sola

MADRID, 10 (CHANCE)

Este miércoles hemos visto a Carmen Borrego posando para la revista Lecturas en la casa de Málaga que, tanto ella como su hermana, han heredado de su madre, María Teresa Campos y por la tarde ha acudido a 'Así es la vida' para colaborar. Muy contundente, ha explicado que está muy unida a su hermana y ha querido matizar que esa casa no es solo de ella sino también de Terelu.

Alejandra Rubio, que también se encontraba en plató, ha asegurado que ella no va a hablar de cómo lleva la ausencia de su abuela, pero que respeta que su tía haga una exclusiva para hablar de ello... unas palabras que han abierto el melón sobre si vuelve a existir un enfrentamiento entre ellas.

Sin embargo, la joven ha aclarado cuando salía de Mediaset que no hay ningún mal rollo con su tía: "Como os gusta sacar de donde no hay" y que sus gestos se han podido malinterpretar en directo porque "yo gesticulo mucho"... aclarando que está "todo bien, de verdad, no saquéis de donde no hay".

En cuanto a si tendría que haber salido su madre con Carmen en esa exclusiva, Alejandra nos contestaba que "yo no opino de eso porque cada uno hace lo que le da la gana"... aclarando que ella no tiene porqué dirigir la vida de nadie.

De lo que se ha mostrado reacia a hablar es de la supuesta demanda que ha interpuesto Gema Serrano a Carmen Borrego: "de verdad... me voy, que tengo mucho frío" y en cuanto a las últimas declaraciones de Edmundo, la joven nos aseguraba que "tampoco me parece que haya dicho nada grave esta vez".

Por último, Alejandra ha confesado que su madre no está sola, ya que tiene su apoyo incondicional y el de todos sus amigos: "Claro que no está sola, para nada, está muy acompañada".