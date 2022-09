Alejandra Rubio asegura que su relación con Carlos "está genial"

MADRID, 17 (CHANCE)

Este viernes vimos a Alejandra Rubio en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, como siempre ha hecho en los últimos años, y la joven no puede estar más feliz en este momento de su vida. Haciendo oídos sordos a la polémica que generó las imágenes con su novio 'discutiendo' en plena calle el día de la celebración del cumpleaños de su madre, la nietísima nos ha confesado que todo está bien.

En lo que sí que ha querido evitar entrar es en la supuesta polémica que existe entre su madre Terelu con Makoke: "Ay, yo no me quiero meter en eso, no tienen nada que ver conmigo vivo ajena, lo que haga mi madre no me". Y es que su madre confesaba hace unos días en televisión que no le había gustado la actitud que había tenido la colaboradora con su hija en una ocasión, pero parece que la joven no sabe de qué se trata.

En cuento al hijo de Pipi Estrada asegura que "yo no tengo que tener ningún problema con él, yo noté que no sabía que era yo, lo noté en la reunión y yo me enteré allí de que era su hijo y buen rollo". Y sobre aquellos que dicen que el concursante esta obsesionado con Terelu, Alejandra comenta que "por su bienestar debería pasar página".

Además, la nieta de María Teresa Campos resta importancia a la supuesta discusión que protagonizó junto a su novio y subraya que está "todo genial, todo bien". De igual manera asegura que su famosa abuela, que se encuentra "muy bien, tranquila" alejada de los medios de comunicación.