Alejandra Rubio: así se enteró de la rotura que sufrió su madre en la 'Sálvame Fashion Week'

MADRID, 27 (CHANCE)

Terelu Campos sufría un accidente este viernes por la noche durante la emisión de la 'Sálvame Fashion Week': es que se rompía el dedo gordo del pie en uno de los ensayos. Parece como habitual que alguno de los colaboradores sufra, por desgracia, lesiones en estos eventazos históricos para la televisión.

Mientras que Terelu se encontraba en Mediaset, su hija, Alejandra Rubio disfrutaba como nadie en una fiesta organizada por Unicorn, donde sorprendentemente también coincidió con Belén Rodríguez. Al abandonar el sitio, le preguntábamos por esta noticia y nos confesaba que "he flipado, está ahí, fastidiada".

Como decíamos, era la primera vez que la nieta de María Teresa Campos se reencuentra con Belén, después de la polémica suscitada debido a que las Campos acusaban a la colaboradora de ser el 'topo' de la familia. Alejandra evitaba explicar cómo ha sido el momento en el que se han visto y dejaba claro que "no, conmigo no vuelan las gambas en ningún lado, yo es que no me meto, ya sabéis tengo mi vida y feliz".

Por último, Alejandra nos comentaba que no tienen temor alguno a que Belén haya interpuesto, supuestamente, una demanda a su familia para defenderse en los juzgados de las acusaciones: "¿Yo? un miedo... no duermo por la noche". De esta manera, parece que la joven se quiere mantener al margen de todas las polémicas en las que se ha visto en vuelta su familia.