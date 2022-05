Alejandra Rubio, cansada de la polémica generada con su tía, Carmen Borrego

MADRID, 19 (CHANCE)

"Pero es que yo no voy a decir nada malo de mi primo nunca, absolutamente nada, entonces no entiendo cómo se han tomado las cosas así" nos decía Alejandra Rubio cuando le preguntamos en el día de hoy por el 'enfado' de Carmen Borrego tras sus declaraciones en 'Viva la vida. De esta manera, la joven nos aseguraba que nunca hablaría mal de su primo y que lo único que hizo fue dar su opinión. Cansada del tema, aseguraba: "Igual es que no se me entiende cuando hablo, no sé".

La colaboradora de televisión nos asegura que no ha hablado con su tía Carmen tras las declaraciones que hizo sobre la boda de su primo, pero no se arrepiente de nada de lo que ha dicho: "No, no he hablado... Yo soy como soy, no voy a cambiar está claro. Pero que yo no he dicho nada malo".

Alejandra ha querido quitar importancia a sus palabras e insiste en que no va a dar juego al tema: "Es que de verdad, no voy a entrar más en el tema porque me parece tal tontería que no voy a dar nada de bola a esto"... y lo cierto es que se muestra de lo más aturdida con la polémica que se ha generado después del enlace de su primo.

La hija de Terelu Campos nos asegura que se están malinterpretando sus declaraciones diciendo que su primo no sabía dónde se metía haciendo la exclusiva: "¡Ay de verdad! Es que... qué manera de malinterpretar todo" y se toma a broma a los que creen que ha optado por esta actitud para volver a ser el centro de las noticias: "Sí, justo por eso... Totalmente".