Alejandra Rubio, convencida de que no hay distanciamiento entre Antonio David y Rocío Flores

MADRID, 11 (CHANCE)

El clan de Las Campos se ha convertido en una auténtica familia para Rocío Carrasco y Fidel Albiac y en uno de sus grandes apoyos en los momentos más complidados de su vida. Así, mientras Teresa Campos es como una segunda madre para la hija de Rocío Jurado y Terelu y Carmen Borrego son como sus hermanas, Alejandra Rubio es una 'sobrina' que no ha dudado en ningún momento en mostrar su apoyo públicamente a Rocío tras la emisión de su docuserie.

Confesando que ha sido "muy duro verla así de triste y como lo pasa de mal" contando su testimonio por primera vez en su documental, Alejandra entiende por qué su madre, Terelu Campos, ha contado que ha tenido pesadillas tras ver algunos capítulos, con los que ha revivido una auténtica pesadilla: "Claro, para nosotras es más doloroso porque la consideramos de la familia", señala, sin pronunciarse sobre la posibilidad de que su abuela rompa su silencio para defender a Rocío en los próximos días.

Muy discreta, la joven colaboradora de 'Viva la vida' prefiere no valorar las declaraciones de José Ortega Cano asegurando que Fidel Albiac ha sido, en parte, el responsable de que la familia de Rocío Jurado ya no tenga relación con Rociíto y confiesa que "no tengo ni idea" de por qué ha dicho eso el torero.

Sobre lo que sí se ha manifestado Alejandra es por el supuesto distanciamiento entre Antonio David y Rocío Flores, después de que viésemos unas imágenes en las que el padre pasa al lado de su hija y ni siquiera la saluda. Contundente, la nieta de Teresa Campos sostiene que "fue una cosa de un momento, pero ellos siguen teniendo buena relación".

Mucho más cauta se muestra sin embargo al hablar de una posible reconciliación entre Rocío madre e hija y, aunque admite que es algo que le encantaría, escapa para no confesar si cree que Rociíto ha tirado la toalla y da por perdida a la niña viendo la indestructible relación que la joven mantiene con Antonio David. En el siguiente vídeo te mostramos sus declaraciones.