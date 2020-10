Alejandra Rubio da la cara y defiende públicamente, por primera vez, al marido de Carmen Borrego

MADRID, 16 (CHANCE)

Las Campos siguen estando de actualidad y es que cuando no es por una portada de revista que hace Carmen Borrego, son por las disputas que tiene la matriarca del Clan con Jorge Javier Vázquez en pleno Deluxe. Alejandra Rubio, que parece que es la única que cuenta con cordura a la hora de hablar públicamente, seguramente por su inocencia y desconocimiento del medio, ya lo dijo el fin de semana pasado. Se quiere desligar de su madre, su tía y su abuela, ella es una persona independiente de ellas tres y no quiere pagar públicamente los platos rotos de ellas.

En esta ocasión hemos preguntado a Alejandra Rubio por las presuntas deudas que tiene María Teresa Campos y se ha quedado completamente asombrada con las informaciones que han salido a la luz: "Te juro que estoy alucinando, es que no tengo ni idea, de verdad. No tengo ni idea, yo de ese tema no sé nada, ni me meto, ni nada de nada".

En cuanto a las informaciones que aseguran que José Carlos Bernal, el marido de Carmen Borrego, impidió la venta de la casa de su abuela, la hija de Terelu Campos ha asegurado: "¡Anda, por favor! ¡Eso es una tontería! Eso es una tontería, de verdad". Así que parece que no le da crédito a que el marido de su tía haya hecho tal cosa.

La colaboradora de Viva la vida se alegra del acercamiento entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez: "Pues me alegro mucho, me alegro mucho, de verdad". La joven duda que su tía Carmen de una exclusiva sobre la mala relación de su familia con el presentador: "Yo creo que eso no es así, espero que no".