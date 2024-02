Alejandra Rubio da un consejo a Jeimy tras sus últimas declaraciones sobre Carlo Constanzia

MADRID, 19 (CHANCE)

Jeimy Báez era una absoluta desconocida hace tan solo una semana, pero a raíz de que la revista 'Semana' destapase el idilio que mantienen Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, se ha convertido en una asidua a los platós de los programas de Mediaset. Y este domingo ha visitado el de 'Fiesta' tras sus entrevistas el jueves y el viernes en 'TardeAR' de la mano de Ana Rosa Quintana.

La joven, que mantuvo una relación de idas y venidas durante tres años con el hijo de Mar Flores, ha vuelto a contar que decidió echarle de su casa el pasado 20 de enero tras pillarle conversaciones con unos amigos -con los que hablaría de alquilar una casa y llenarla de "pivas para gozarla"-, día en el que se produjo su ruptura definitiva.

Y aunque admite que Carlo era libre cuando empezó su romance con Alejandra, sigue manteniendo que dos días antes de que saliesen a la luz sus apasionados besos con la hija de Terelu Campos le decía que era la mujer de su vida, la única a la que iba a querer siempre, y con quien quería crecer.

Además, y aunque Jeimy está muy dolida con el actor -"me ha roto" ha confesado entre lágrimas- ha dejado entrever que sigue enamorada de Carlo y que hasta la entrada en escena de la nieta de María Teresa Campos, creía que volverían a dar una nueva oportunidad a su historia de amor.

Unas declaraciones que no han afectado en absoluto a Alejandra, que ya ha dejado claro que va a seguir conociendo al protagonista de 'Toy Boy' le pese a quien le pese: "Voy a hacer vida normal. No me voy a esconder de nada, ya está".

Aunque sobre Jeimy y sus declaraciones "yo poco os puedo decir porque no lo sé la verdad, pero bueno cada uno con lo suyo", la hija de Terelu sí ha querido darle un consejo como persona que sabe mucho de televisión que es, dejando claro que no es una "amenaza" sino una "advertencia".

"Que nadie lo tome como una amenaza por favor, todo lo contrario, pero que este es un mundo complicado. Pertenecer a este mundo y saber llevarlo es difícil. Y ya no tengo nada más que decir, por favor" ha sentenciado, dejando claro que por lo menos por su parte no va a haber "polémicas" con la ex de Carlo. "No pasa nada, todo está bien. A mi no me duele nada porque yo... Estoy preparada para todo. Suficiente tengo ya con todo" ha zanjado.