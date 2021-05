Alejandra Rubio se deshace en halagos hablando de su madre

MADRID, 2 (CHANCE)

Tras muchas especulaciones sobre el estado de salud de Terelu Campos, Alejandra Rubio nos ha asegurado que: "Está genial, está genial". Con un tono muy seguro, la joven nos ha querido dejar claro que a su madre no le ocurre nada, ni si quiera se ha contagiado de Coronavirus como se ha comentado.

Alejandra Rubio asegura que adora tener una relación tan cercana con su madre: "La adoro, es mi amiga, estoy prácticamente todos los días con ella, salimos juntos, tengo una relación buenísima" y por eso a veces sobrepasan los límites: "Sí, pero me encanta tener esa relación, obviamente cumple la faceta de madre, pero la cuento todo, tengo mucha confianza con ella".

Tras semanas sin aparecer en televisión, Alejandra desmiente rumores y asegura que su madre: "Está genial, está genial" y concienciada para su nueva aventura televisiva: "Por fin, quiero que demuestra que sabe cocinar, lo sabe hacer muy bien, hace todo muy bien, cocina muy bien en general".

En cuanto a la vuelta a los focos de su abuela, Alejandra guarda silencio: "no sé nada y no quiero entrar", ¿será que la joven no nos quiere decir cuándo y cómo se producirá la vuelta a los platós de la gran María Teresa Campos?