Alejandra Rubio se desmarca de Terelu Campos y Carmen Borrego: "Quiero formar mi camino. Tengo muy lejos el Campos"

MADRID, 8 (CHANCE)

Alejandra Rubio no para. A su faceta de colaboradora de 'Viva la vida' y a su popularidad como influencer se une su rostro como reclamo de diferentes eventos sociales, a los que la hija de Terelu Campos asiste encantada. En esta ocasión, la joven se rodeó de otras celebrities como Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana o Ainhoa Arteta en la inauguración de la exposición fotográfica 'Azul azul' y, tan cercana como siempre, habló de las últimas polémicas que rodean a su mediática familia.

Confesando que todavía no sabe qué hará este verano, Alejandra afirma que no le gusta planear con antelación sus vacaciones pero sí adelanta que, como cada año, "me iré a Málaga como siempre con mi familia y pareja, pero lo demás ni idea, irá surgiendo".

El vídeo del día Iceta desliza que los indultos estarán listos antes de verano

Una escapada familiar en la que estará, como no, su abuela María Teresa Campos, noticia en los últimos días por el posible regreso a España de Edmundo Arrocet este verano. "Me parece fenomenal que vuelva", asegura Alejandra, conforme con que el humorista rompa su silencio sobre su ruptura con la veterana presentadora - "cada uno puede decir lo que quiera", afirma la joven - y convencida de que "no va a hacer nada que perjudique a la familia, creo".

A pesar de que muchos insisten en que Teresa sigue enamorada de Edmundo, su nieta está segura de que no volvería con él: "No, ya no. Ha pasado mucho tiempo". "Cada uno ha hecho su vida. Ya no creo que ni por parte de ella ni por parte de él surja nada", señala, confesando que le gustaría que su abuela tuviera una nueva ilusión: "Me encantaría que se echara un novio". "Y mi madre también", afirma, sin muchas esperanzas pq es demasiado exigente en el amor.

Muy discreta con el resurgimiento de Rocío Carrasco tras contar su verdad en su docuserie y confesando su apoyo incondicional por la hija de 'La más grande' y su cariño por Fidel Albiac - asegurando que quienes le critican es "porque no le conocen", ya que respeta a su mujer "más que nadie" -, Alejandra confiesa que ve a una nueva Rocío, "en proceso" de liberarse. Sin embargo, prefiere no 'mojarse' en si habrá un acercamiento con su hija Rocío Flores: "Ahí no me meto. No lo sé y no voy a opinar cosas que no sé".

Por último, y labrándose poco a poco un futuro en el mundo de la televisión, Alejandra prefiere no dar importancia a los que critican a su familia por 'vender sus dramas'. "Es lo que se ha dicho siempre, pero yo de dramas cero", afirma la hija de Terelu Campos, apoyando que su madre y su tía Carmen Borrego pueden contar "lo que ellas quieran" y desmarcándose de su familia en ese sentido: "Yo no estoy en el grupo. Nos meten a todas en el pack y cada una es diferente. Yo creo que ellas cuentan su vida en general. Si tienen esos titulares más negativos será porque en ese momento están pasando por una situación difícil". "

"Son mi familia, yo también llevo el apellido Campos. No me quiero alejar para mal, porque ellas son unas profesionales pero también quiero formar mi camino, y tengo muy lejos el Campos. Soy más Rubio", confiesa intentando diferenciarse de su madre y su tía Carmen: "Somos diferentes. Por eso te digo que no se puede comparar. cada una tiene su personalidad. al final soy la pequeña y soy muy diferente a ellas", asegura en una declaración de intenciones que a nadie dejará indiferente.