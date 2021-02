Alejandra Rubio desmiente que su abuela, Teresa Campos, haya "llamado al orden" a toda la familia

MADRID, 15 (CHANCE)

Alejandra Rubio está dolida con Carmen Borrego, con quien la relación ya no es la misma desde que la joven comenzó su carrera televisiva. Una ruptura familiar en uno de los clanes más famosos de la televisión que tendría de lo más preocupada a María Teresa Campos. Mientras que la hija de Terelu ha decidido echar el freno y dejar de hablar del tema, su tía se explayaba en "Viva la vida" asegurando que no sabe por qué su sobrina está molesta con ella pero que la quiere mucho y está dispuesta a hablar con ella para solucionar las cosas.

En los últimos días se ha dicho que Teresa, a punto de estrenar un nuevo programa en Mediaset, habría dado un toque de atención a sus hijas y a su nieta para cesar con sus enfrentamientos públicos y no eclipsar ni ensombrecer su ansiada vuelta a televisión. Una información que ahora Alejandra desmiente, asegurando que su abuela no les ha dicho nada y que si ella ha dejado de hablar de su enfado con Carmen Borrego es porque el tema está acabado para ella.

- CHANCE: Te tengo que preguntar por esta guerra de las Campos.

- ALEJANDRA: ¿Y qué quieres que te diga?

- CH: Es cierto que María Teresa os ha dado un toque a todos.

- ALEJANDRA: No, no.

- CH: ¿Tú has decidido no hablar más del tema?

- ALEJANDRA: Es que no quiero seguir con esto, para mí esto está acabado. Yo he expresado mis sentimientos y ya está, tampoco creo que sea nada malo pero no quiero seguir con esto, para mí esto ya ha acabado y no hay nada más que decir. Ya está.

- CH: Se habla de otra posible exclusiva de Carmen.

- ALEJANDRA: No, eso no va a pasar.

- CH: ¿Has podido hablar con tu tía Carmen?

- ALEJANDRA: No, todavía no, pero hablaré con ella esta semana. Habrá que hablar en algún momento.

- CH: ¿Tu estas por la labor de solucionar las cosas?

- ALEJANDRA: Sí, claro que sí.

- CH: Se había cuestionado que a lo mejor ese problema del que tú hablas de hace cuatro años era porque tu abuela María Teresa te tiene a ti más estima que a los hijos de Carmen.

- ALEJANDRA: Eso es una tontería, al final yo con mi abuela tengo muy buena relación pero los que han vivido con ella siempre son ellos.

- CH: El motivo por el que se enfrió la relación te lo guardas.

- ALEJANDRA: Sí, es que no lo quiero decir, me parece innecesario, quiero acabar esto ya porque hay veces que al final yo soy nueva en esto, no mido mucho mis palabras y quiero que esto se quede en familia y ya está.

- CH: Compartes la teoría de tu madre. Hay cosas que no hay que hacerlas públicas.

- ALEJANDRA: Sí, mi madre en eso lleva razón, pero ella es mucho más políticamente correcta que yo.

- CH: ¿Esto ha podido dañar la relación entre las hermanas?

- ALEJANDRA: No, ellas siguen teniendo muy buena relación y yo quiero que siga así, no quiero que afecte en nada que tenga que ver conmigo a su relación.

- CH: ¿Crees que este comportamiento de tu tía Carmen es porque ha perdido el humor?

- ALEJANDRA: Yo ya lo dije, pero eso no tiene nada que ver conmigo, al final ella es la que más sentido del humor tiene en la familia, al final este mundo depende de cómo lo vivas te cambia en muchos aspectos.

- CH: ¿La hacéis pequeña en un plató?

- ALEJANDRA: No hombre... ¿Yo? Yo soy la que acabo de llegar.

- CH: ¿Se sabe cuándo va a volver la matriarca con su Campos móvil?

- ALEJANDRA: No tengo ni idea, no sé cuándo empieza, no tengo ni idea, ya lo veremos.

- CH: Jorge Javier te ofrece a colaborar en 'Sálvame' donde estaba tu madre.

- ALEJANDRA: No voy a contestar a eso. Yo le doy las gracias, para mí es un halago qe me diga eso y le doy las gracias.

- CH: ¿Te verías tu siendo colaboradora del programa?

- ALEJANDRA: Soy muy joven todavía. Me queda mucho tiempo.

- CH: ¿Miedo a algunos colaboradores?

- ALEJANDRA: No, miedo ninguno, pero tengo que esperar todavía. No tengo ningún problema con ninguno, yo paso de esas cosas, no me importa.

- CH: Jorge también deja la puerta abierta para tu madre, ¿Aceptaría?

- ALEJANDRA: No creo. Pero vamos, es su decisión, yo ahí tampoco me meto. Lo que quiera hacer ella, yo lo respeto.

- CH: ¿A ti cómo hija te gustaría?

- ALEJANDRA: Yo como hija lo que me gustaría es que ella sea feliz, si es feliz haciendo eso, perfecto, pero no creo que sea el caso.