Alejandra Rubio desvela cómo se encuentra su abuela, María Teresa Campos

MADRID, 9 (CHANCE)

La salud de María Teresa Campos vuelve a estar en el punto de mira después de las declaraciones de Carmen Borrego durante la visita de Máximo Huerta al 'Deluxe' el pasado viernes. "Me da envidia escucharte porque puedes hablar con naturalidad. Imagínate un problema parecido en el que no puedes expresarte porque parece que estés haciendo algo mal" confesaba la colaboradora después de que el escritor se sincerase sobre el delicado momento que atraviesa su madre -que padece alzheimer- y por la que ha regresado a su pueblo, Buñol, para cuidarla a pesar de que, como ha reconocido, ya no le reconoce y cree que es su hermano fallecido hace muchos años, Rafael.

Unas palabras con las que Carmen dejaba entrever que Terelu Campos y ella están viviendo algo similar con su propia madre, y tras las que Alejandra Rubio ha querido lanzar un mensaje tranquilizador, asegurando que su abuela se encuentra "bien". "Es una etapa nueva para todos, de cuidarla mucho, que quererla mucho, apoyarla, darle cariño, consentirla... Es ley de vida y ya toca" ha añadido, explicando qué es lo que quiso decir su tía al confesar que vivía un "problema parecido" al de Máximo Huerta.

Hablando de nuevas etapas, la hija de Terelu está adaptándose todavía a su soltería tras su reciente ruptura con Carlos Agüero y, aunque reconoce que "depende del día porque todos tenemos momentos buenos y momentos malos", no duda en confesar que la vida le sonríe. "Hay circunstancias en la vida que no puede ser y se acabó, pero nos llevamos fenomenal estoy súper contenta en eso" desvela sobre el fin de su noviazgo, tras el que por el momento tiene la puerta cerrada a volver a enamorarse.

Y es que a pesar de que no en el amor, sí en los demás aspectos y, como reconoce con una sonrisa, tiene a una familia a la que no cambiaría por nada, un trabajo en televisión que le apasiona y continúa formándose para cumplir su sueño de ser actriz.

En pocos meses crecerá la familia Campos, ya que su primo, José María Almoguera, está a punto de convertirse en padre por primera vez con Paola Olmedo. Alejandra confiesa que no sabe nada de cuándo nacerá el pequeño, pero asegura que "espero que todo salga fenomenal que algún día pueda conocer a su hijo y ya está". "No he hablado con él pero no por nada, sino porque no se ha dado" explica, dejando claro que "adoro a mi primo, pero he tenido una etapa mala y soy muy pasota en ese sentido muchas veces y no le he preguntado".