Alejandra Rubio desvela cómo se encuentra Teresa Campos ante el estreno de su nuevo programa

MADRID, 9 (CHANCE)

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer y reivindicando la igualdad real entre mujeres y hombres, Alejandra Rubio ha participado en una cena de lo más especial en Madrid. Rodeada de rostros conocidos como Carmen Lomana, Beatriz Fanjul o Alejandra Onieva, la hija de Terelu Campos se pronuncia sobre el último varapalo de su compañero Kiko Matamoros, al que Makoke ha denunciado por amenazas y al que le gustaría ver en el calabozo.

- CHANCE: Hola Alejandra, una fiesta que hoy toca celebrar la mujer.

- ALEJANDRA: Sí, bueno fiesta, con restricciones y mucho cuidado.

- CH: Hoy es un día especial para todas las mujeres, tú cómo mujer, cómo has vivido hasta ahora estos años de tu vida, has sido respetada por los hombres.

- ALEJANDRA: Creo que todas en algún momento hemos pasado alguna situación complicada y que espero que llegue algún día que eso cambie y no tengamos que salir a la calle a seguir pidiendo respeto.

- CH: En tu familia hay muchas mujeres, ahora estamos hablando mucho de ellas pero está todo más tranquilo, ha llegado la paz en las campos.

- ALEJANDRA: Sí, todo fenomenal.

- CH: Nos alegra muchísimo, es verdad que todo esto lo sufre más tu madre y tu abuela.

- ALEJANDRA: Lo siento muchísimo, pero es que no quiero hablar de ese tema.

- CH: Tu abuela, vuelve a la televisión con muchas ganas, una gran mujer. Historia del periodismo.

- ALEJANDRA: Espero que el programa vaya genial, me parece un formato súper divertido y sé que va a ir muy bien, este miércoles a verlo todo el mundo.

- CH: ¿Ella está animada?

- ALEJANDRA: Por supuesto, tiene mucha ilusión de que todo salga bien y esperemos que sea así.

- CH: Qué te parece que Kiko Matamoros te apoye y esté dando la cara por ti.

- ALEJANDRA: Yo a Kiko, siempre lo he dicho, le quiero mucho, le tengo mucho cariño y me encanta tener esta relación con él y que esté a mi lado.

- CH: Hoy ha tenido un mal día, ha anunciado que ha sido denunciado por Makoke, que el otro día le detuvieron.

- ALEJANDRA: No he visto nada y yo ese tema no quiero opinar, no es mi vida y cada uno... no quiero meterme ahí.

- CH: Si tuvieras que elegir una mujer en tu vida con quién te quedarías.

- ALEJANDRA: Una es difícil. Mi madre, mi abuela, las admiro mucho.

- CH: Tu tía Carmen también.

- ALEJANDRA: También, por supuesto, mujeres en mi familia como tú has dicho, somos muchas y todas son increíbles.

- CH: Kiko Matamoros ha dicho que será difícil la paz entre tu tía y tú porque sigue habiendo celos.

- ALEJANDRA: Para mí esto está zanjado ya y no quiero hablar más de esto. Lo siento.