Alejandra Rubio desvela cómo está María Teresa Campos horas antes de reaparecer públicamente

MADRID, 23 (CHANCE)

Hoy es un día muy especial en la familia Campos, la matriarca del clan reaparece en televisión después de aquella entrevista tan polémica que tuvo con Jorge Javier Vázquez en la que sus formas no fueron las más adecuadas. Una de las grandes de esta profesión volverá a pisar un plató de televisión y ha elegido Viva la vida para ella, el espacio en el que trabajan sus dos hijas y su nieta.

Este viernes, Alejandra Rubio tuvo una tarde de lo más entretenida ya que fue a ver a Rafael Amargo al Teatro La Latina y lo cierto es que salió encantada: "Me ha encantado, no sabía cómo iba a ser y me ha sorprendido muchísimo". Después de este buen sabor de boca, le hemos preguntado por el conflicto entre su abuela e Isabel Gemio y estas han sido sus respuestas: "Bueno yo ya di mi opinión y no quiero volver a entrar porque son cosas de ellas y yo no pinto nada".

Lo que sí que ha querido confesar la hija de Terelu Campos es el estado en el que se encuentra su abuela horas antes de que vuelva a pisar un plató de televisión: "Está muy contenta, mañana en Viva la vida". Y es que parece que la nietísima tiene en las venas la misma profesionalidad que su madre, su tía y su abuela, ya que ha cebado su programa para que nadie se pierda este momentazo.