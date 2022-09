Alejandra Rubio desvela por qué su abuela María Teresa Campos se enfada con ella

MADRID, 16 (CHANCE)

Después de unas semanas convulsas tras el fin de 'Viva la vida', Alejandra Rubio ha comenzado el curso con fuerzas y numerosos proyectos profesionales. Así, además de su regreso a televisión como colaboradora del debate de 'Pesadilla en el paraíso', la hija de Terelu Campos continúa siendo relaciones públicas de un conocido local de ocio nocturno de la capital, en cuya inauguración de la nueva temporada hemos podido hablar con ella.

Y es que la influencer se ha convertido en noticia por su reencuentro en el plató del reality con el hijo de Pipi Estrada, enemigo número 1 de su mediática familia. Un encuentro en el que reinó el buen rollo ya que, como destaca Alejandra, "me parece un buen chico".

Una opinión bastante diferente a la que tiene de Pipi, primer expulsado de 'Pesadilla en el paraíso' después de protagonizar tensos enfrentamientos con Gloria Camila, con quien Alejandra no ha dudado en 'solidarizarse': "No me gustaría estar en su situación. Si entras a un reality te expones a eso, pero si te toca algún compañero así un poco más* no sé cómo decirlo, es complicado".

Siguiendo con la actualidad, Alejandra ha dado la cara por Carmen Borrego después de que en 'Sálvame' se asegurase que mantiene una mala relación con su nuera, Paola, y con su consuegra. Algo que su sobrina desmiente, afirmando que ella ha visto "buena relación". "Es gente que no se dedica a esto y se debería mantener al margen de ese tema. Que la mujer de mi primo haya posado en una revista no significa que tenga* hay que respetar eso y entiendo que a mi tía le moleste" explica.

Muy unida a su abuela, de quien nos cuenta que está "muy bien", la colaboradora ha desvelado el motivo por el qué María Teresa Campos se enfada con ella. Y no es otro que cuando le gana a las cartas. "Le gusta mucho jugar, lleva jugando toda la vida y llego yo, que no tengo ni idea, y con la suerte del principiante le gano y se enfada" confiesa sonriente.

Además, y tras ser pillada por las cámaras discutiendo con su novio Carlos Agüera durante la celebración del cumpleaños de su madre, Alejandra asegura que su relación marcha a las mil maravillas y la pelea fue solo "una tontería". "Quieren sacar punta de donde no hay, como todo, pero tampoco pasa nada por discutir. El día que me veáis discutir de verdad os lo diré" añade.