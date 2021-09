Alejandra Rubio desvela qué le ha dicho Terelu de su emotivo reencuentro en directo con Edmundo Arrocet

MADRID, 27 (CHANCE)

Dejando a un lado el dolor de la familia por haber 'abandonado' a su abuela sin darle explicaciones y a través de un whastapp, Alejandra Rubio protagonizaba este domingo un emocionante reencuentro en el plató de 'Secret Story' con Edmundo Arrocet en el que ni uno ni otro podían contener las lágrimas.

Una reacción que muchos han aplaudido y con la que la colaboradora se desmarca de su madre, Terelu Campos, que días atrás huía a toda velocidad de Telecinco para no verse las caras con el exnovio de su madre, evitando así un tenso reencuentro que Alejandra ha afrontado con sinceridad, admitiendo que todavía guarda cariño por Bigote, con el que Teresa Campos compartió casi seis años de su vida.

Ahora, en sus primeras palabras tras su encuentro con Edmundo, Alejandra desvela que todavía no ha hablado con su abuela sobre este tema pero sí con su madre, y nos cuenta qué le ha dicho Terelu de su actitud cariñosa con el humorista: "Le ha parecido muy bien". "Yo hice lo que sentía", ha asegurado, afirmando que su progenitora sí se creyó las lágrimas de Bigote.

Tan sincera como de costumbre, Alejandra ha confesado que ni ella misma se esperaba ese cariñoso y emotivo reencuentro con el exnovio de Teresa Campos, admitiendo que le tiene mucho cariño y que cree que es recíproco: "No creo que estuviera fingiendo"; sin embargo, no sabe si seguirán manteniendo el contacto con él después de esto y no sabe si Terelu protagonizará un reencuentro con el chileno próximamente: "No lo sé, eso se lo tendrías que preguntar a ella. No tengo ni idea".

Sin embargo, y a pesar de su actitud conciliadora con Bigote, la influencer deja claro que cree a "mi abuela. Lo he dicho siempre. Una cosa es que no me quiera meter mucho en este conflicto y otra cosa que no crea a mi abuela". "Son cosas de pareja y no me voy a meter, no van conmigo", ha asegurado, sin entrar en si Teresa y Edmundo discutían o no o si el chileno dejó a su abuela sin más explicaciones que un mensaje poniéndole que se iba para siempre.

"Veo a mi abuela genial", ha confesado, feliz por la venta de su mansión y su próxima mudanza al edificio de Terelu, aunque ha preferido no pronunciarse sobre la posibilidad de que Teresa y Bigote se encuentren algún día aunque sea para tomar un café o hablar las cosas: "No lo sé"

Mucho más parca en palabras se ha mostrado cuando le hemos preguntado por las últimas declaraciones de Carmen Borrego, con quien descarta una reunión familiar para hablar de la guerra pública que mantienen desde hace unos meses: "No es el momento". "No voy a decir nada. Por mí se ha acabado el tema ¿vale?" ha asegurado, zanjando (momentáneamente) su enfrentamiento con su tía. ¡Su reacción cuando le preguntamos por la traición de su tía llamando a Terelu cuando vio por las cámaras de seguridad que Alejandra estaba con su novio en el piso de su abuela en Málaga, ¡dale al play!