Alejandra Rubio, enfadada, responde a su tía Carmen Borrego: "Que me quiera menos y me quiera mejor"

MADRID, 22 (CHANCE)

Carmen Borrego se enfrentó este sábado a las preguntas del polígrafo en 'Sábado Deluxe' y la reacción de su sobrina Alejandra Rubio no se ha hecho esperar. Visiblemente molesta, y a pesar de que su madre, Terelu Campos, le pidió que no se pronunciase sobre el nuevo 'feo' de su tía - que entre otras cosas ha reconocido que se refiere a ella como "la niña de la curva" y ha asegurado que no es una persona "constante" en lo que a sus estudios se refiere - la nieta de Teresa Campos se ha sentado en el plató de 'Viva la vida' y ha respondido rotunda a las últimas declaraciones de la colaboradora de 'Sálvame'.

"Pensaba que iba a ser más conciliadora. Si no quiere seguir con esta guerra no lo entiendo porque no hay por dónde cogerlo" ha confesado Alejandra, especialmente molesta por el hecho de que Carmen la haya tachado de "poco constante" en los estudios. "Creo que es algo que me pertenece a mí y solo yo puedo hablar de mi vida privada", ha apuntado.

Sin entrar en detalles, la hija de Terelu Campos ha explicado cuál es el origen de su enfado con su tía, confesando que "mi problema es que se dicen cosas de mí por detras, muchas cosas que a mí no me gustan. Yo le he hecho mucho daño, pero a mí también me lo han hecho". ¿Tiene esto que ver con las exclusivas que Carme ha dado a diferentes medios hablando de su familia? Pues todo apunta a que sí, ya que Alejandra ha dejado claro que ella no se "ha sentado en ningún sitio a ganar dinero por hablar de mi familia ni he hecho ninguna exclusiva en ninguna revista ni nada y tengo clarísimo que no lo voy a hacer".

Dolida con el calificativo de "chica de la curva" con el que se refiere Borrego a ella, la joven ha confesado que "¿Qué voy a decir ante un insulto? No me hace gracia". "Si ella cree que lo soy, me da igual. En esas imágenes se ve cómo es ella porque yo no insulto a nadie y mucho menos a mi familia. Yo nunca me he reído de que la llamasen potota porque me parece una falta de respeto", ha asegurado. Por eso, ante la confesión de Carmen de que adora tanto a Terelu como a su sobrina, Alejandra ha sido tajante: "Que me quiera menos y me quiera mejor, porque que me quieran así no me vale".

Preocupada por su madre porque "está fastidiada y lo está pasando mal de verdad", la nieta de Teresa Campos ha vuelto a dar la cara por Terelu afirmando que es "la que mejor comportamiento tiene. Hay cosas muy injustas y mi madre lo ve y por mucho que quiera mediar, a veces no se puede". "Es leal", algo que, por sus declaraciones, parece que no piensa de Carmen: "Mi tía se ha callado cuando han dicho cosas muy feas de mi madre y además se ríe. Puedo entender que no quiera conflictos con sus compañeros, pero no se puede permitir todo".

Además, Alejandra ha querido contestar a otra de las declaraciones de su tía en el 'Deluxe', comentando molesta que no entiende cómo en su cumpleaños Terelu sentó a Kiko Matamoros en la mesa presidencial y relegó a su hija Carmen a un sitio lejos de la familia, un feo que Borrego tiene dentro desde el pasado mes de agosto. "A la hija de Carmen no se la puso en una mesa alejada, ella estaba sentada en la mesa de al lado a la nuestra y estaba con gente a la que conocía desde hace tiempo", ha asegurado molesta.

¿Quién dijo paz en el clan Campos? Parece que el polígrafo de Carmen ha reabierto viejas heridas y, lejos de la reconciliación entre las hijas de Teresa Campos que todos dábamos por segura hace unos días, la Navidad en paz y armonía vuelve a peligrar en la casa de la veterana presentadora.