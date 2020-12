Alejandra Rubio estalla y manda un contundente mensaje a sus haters

MADRID, 3 (CHANCE)

Acostumbrada a la fama desde que nació y a estar en el ojo del huracán mediático por pertenecer a la familia Campos, Alejandra Rubio siempre ha demostrado ser una joven con personalidad e ideas propias a la que ni afecta ni influye lo que los demás opinen sobre ella y su modo de vida. Sin embargo, harta de ver cómo ciertos usuarios de redes sociales se basan en su anonimato para criticar, insultar y cuestionar a diferentes rostros conocidos, ha hablado alto y claro.

Así, y dipuesta a defender a todos aquellos famosos que sufren ataques de haters en redes sociales, la hija de Terelu Campos ha compartido una sincera reflexión en su cuenta de Instagram y ha mandado un potente mensaje a los que, sin motivos, insultan y critican el físico y las decisiones de rostros populares que, aunque, expuestos por su fama, no se merechen un machaque innecesario.

"Hoy quiero hablar de algo que no suelo. Las críticas. Y no las críticas como tal, sino los insultos. Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que soy una persona que le da 0 importancia a este tema, pero ahora más que nunca estoy viendo una cantidad de hate en general en las redes sociales que ASUSTA. Y diréis "os exponéis a eso" la frase del año, claro que estamos expuestos a que nos digáis lo que pensáis, un no me gusta tu ropa, no me gusta tu pelo, no me pareces guapo/a, no me gusta X, me da exactamente igual. Pero la cosa está pasando a comentarios que para mí son realmente alarmantes. Hablo por mí y hablo de muchos perfiles de comentarios como "Me das asco", "No encajas en ningún sitio", "Que pena de persona", "Estás gorda", "estás anoréxica, cómete un puchero", "Ojalá te mueras", y un amplio abanico de insultos INNECESARIOS que personalmente a mi me entran por un oído y me salen por el otro", ha confesado Alejandra Rubio, antes de confesar los motivos que le han empujado a estallar de una manera tan contundente: "La razón por la que escribo esto es porque me da muhcísima pena ver a gente así, una persona que es capaz de meterse en un perfil a decir barbaridades es completamente infeliz".

Para terminar, Alejandra ha querido dar un consejo a aquellos que la critican por redes sociales, pidiendo a los haters que "VIVA Y DEJA VIVIR. Pero sobre todo hay que vivir siendo felices, dejaos de tanto insulto y tanta tontería. Y por favor no viváis frustrados. Entiendo la situación que estamos viviendo pero eso no da derecho a muchas cosas. Intentad conseguir todo lo que os proponéis y estar a gusto con vuestras vidas".